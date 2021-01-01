يكشف خبير عن خطورة نقاط ضعف ”واتس آب”

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كشف أندريه سلوبودتشيكوف، الخبير في أمن المعلومات، مجموعة من المخاطر التى قد تواجهك عند استخدام تطبيق WhatsApp، وأشار الخبير في حديث لوكالة Prime الروسية للأنباء، إلى أن تطبيق WhatsApp مثله مثل برنامج المراسلة messenger الشهير، غالبا ما تكتشف فيه نقاط ضعف حرجة، لذلك يمكن اعتباره الأكثر خطورة. ووفقا لما ذكره موقع "RT"، يضيف، لقد سمح تحديد نقاط الضعف في WhatsApp، بتشغيل تعليمات برمجية عشوائية على الجهاز والحصول على المعلومات اللازمة بصورة كاملة، ومن أجل ذلك يرسل الهاكرز مقاطع فيديو فيها تعليمات برمجية ضارة، ويشير الخبير إلى أنه ليس مستبعدا وجود نقاط ضعف في برامج المراسلة الأقل شيوعا. ووفقا له، غالبا ما يكون سبب التسريبات أخطاء يقترفها المستخدم، بما فيها عدم تحديث التطبيق، ويسمح تطبيق WhatsApp بإرسال واستلام الرسائل والصور واشرطة الفيديو والوثائق والرسائل الصوتية والمكالمات الهاتفية.