يحمل فالكون الثقيل إلى الفضاء قمرا صناعيا أمريكيا سريا

أعلنت شركة سبيس إكس الأمريكية عن إطلاق صاروخ النقل فالكون الثقيل وعلى متنه قمر صناعي سري لصالح الاستخبارات الأمريكية.
وتشير الشركة، إلى أن الصاروخ أطلق من قاعدة بولاية فلوريدا في الساعة 9.41 بتوقيت الساحل الشرقي (16.41 بتوقيت موسكو). وأطلق على هذه المهمة السرية الرمز USSF-44 لصالح قيادة القوات الجوية الأمريكية.
ووفقا لوسائل الإعلام المتخصصة، يحمل الصاروخ فالكون الثقيل قمرين صناعيين، مهمة أحدهما سرية، والثاني قمر صناعي تجريبي صغير TETRA-1.
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