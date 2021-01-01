يحمل فالكون الثقيل إلى الفضاء قمرا صناعيا أمريكيا سريا

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت شركة سبيس إكس الأمريكية عن إطلاق صاروخ النقل فالكون الثقيل وعلى متنه قمر صناعي سري لصالح الاستخبارات الأمريكية.

وتشير الشركة، إلى أن الصاروخ أطلق من قاعدة بولاية فلوريدا في الساعة 9.41 بتوقيت الساحل الشرقي (16.41 بتوقيت موسكو). وأطلق على هذه المهمة السرية الرمز USSF-44 لصالح قيادة القوات الجوية الأمريكية.

ووفقا لوسائل الإعلام المتخصصة، يحمل الصاروخ فالكون الثقيل قمرين صناعيين، مهمة أحدهما سرية، والثاني قمر صناعي تجريبي صغير TETRA-1.

وقد أعلنت شركة سبيس إكس أنه بعد إطلاق الصاروخ، هبطت وحدات التعجيل الجانبية بالقرب من منصة الإطلاق. وهذا هو الهبوط 150 و151 لمراحل الصاروخ.

ويذكر أن هذا الإطلاق هو الثالث لصاروخ فالكون الثقيل، الذي كان أول إطلاق له عام 2018 وعلى متنه سيارة تسلا الكهربائية ، والثاني كان في عام 2019.

المصدر: روسيا اليوم

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