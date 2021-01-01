تطبيق يضلل المستخدمين..لتمجيد إنقاص الوزن..

أظهر تقرير جديد أن مجموعة من منشئي محتوى "تيك توك"، الذين يشاركون نصائح حول التمارين والنظام الغذائي يخلقون علاقات غير صحية مع الطعام وصورة سلبية عن الجسم لدى المراهقين والشباب.
وبحسب التقرير الذي نشرته مجلة "بلوس ون"، وجد الباحثون وجود ارتباطات مقلقة بين محتوى تيك توك ومعلومات مضللة عن الوزن والصحة والتغذية.
إحدى المعلومات الأكثر شيوعا، كانت التشجيع على خسارة الوزن، حيث أن معظم مقاطع الفيديو تمجد فقدان الوزن على أنه شيء يجب أن يسعى إليه جميع المستخدمين.
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