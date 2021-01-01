تفرض روسيا غرامات مالية جديدة على "ويكبيديا"

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صورة الخبر: ويكبيديا
ويكبيديا

ذكرت وسائل إعلام روسية أن شركة Wikimedia Foundation المشغلة لموقع "ويكيبيديا" الشهير تعرضت لغرامات مالية جديدة في روسيا لانتهاكها القوانين المتعلقة بشؤون الإنترنت في البلاد.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "محكمة الصلح في منطقة تاغانسكي بموسكو قررت تغريم شركة Wikimedia Foundation التي تدير موقع "ويكيبيديا" بمبلغ 2 مليون روبل، لرفضها إزالة مقالات مزيفة تتعلق بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".

وأشارت الخدمة الصحفية للمحكمة إلى أن الغرامة أتت بموجب الجزء الثاني من المادة 13.41 لقانون الجرائم الإدارية للاتحاد الروسي، ويصل الحد الأقصى للغرامات في مثل هذه الحالات إلى 4 ملايين روبل.

ونوهتت وسائل إعلام روسية إلى أن Wikimedia Foundation كانت قد تعرضت للعديد من الغرامات في روسيا جراء انتهاكها للقوانين الروسية التي تتعلق بالإنترنت، وفي أبريل الفائت غرّمت بمبلغ مليوني روبل لنشرها موادا تتعلق بالبارود، كما غرمت بمبلغ 3 ملايين روبل أيضا لنشرها سابقا مقالات مزيفة تتعلق بالعملية العسكرية الخاصة.

المصدر: روسيا اليوم

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