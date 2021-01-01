تفرض روسيا غرامات مالية جديدة على "ويكبيديا"

ذكرت وسائل إعلام روسية أن شركة Wikimedia Foundation المشغلة لموقع "ويكيبيديا" الشهير تعرضت لغرامات مالية جديدة في روسيا لانتهاكها القوانين المتعلقة بشؤون الإنترنت في البلاد.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن "محكمة الصلح في منطقة تاغانسكي بموسكو قررت تغريم شركة Wikimedia Foundation التي تدير موقع "ويكيبيديا" بمبلغ 2 مليون روبل، لرفضها إزالة مقالات مزيفة تتعلق بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا".
وأشارت الخدمة الصحفية للمحكمة إلى أن الغرامة أتت بموجب الجزء الثاني من المادة 13.41 لقانون الجرائم الإدارية للاتحاد الروسي، ويصل الحد الأقصى للغرامات في مثل هذه الحالات إلى 4 ملايين روبل.
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