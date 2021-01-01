تعلن الصين عن خططها حول عمل محطتها الفضائية الوطنية



صورة ارشيفية صورة ارشيفية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان أن المحطة الوطنية الفضائية لبلاده ستقدم خدماتها لجميع البلدان.



وفي لقاء صحفي قال المسؤول:" محطة الفضاء الصينية مفتوحة للتعاون مع جميع الدول ، ومهمتها تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة".



وأضاف "سنواصل بذل كل جهد ممكن من أجل غزو الفضاء واستكشافه سلميا ، لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لجميع البلدان، ونأمل أن تصبح محطة الفضاء الصينية الموجودة بالفعل في القريب العاجل مكانا للبشرية جمعاء".

قد يعجبك أيضا...

وفي تعليق على إطلاق وحدة Mengtian نحو المحطة الفضائية الصينية قال ليجيان: "إطلاق الوحدة الجديدة كان ناجحا، وهذا مؤشر جيد لتطوير برنامج الرحلات الفضائية الصينية المأهولة، ويعتبر إسهاما هاما في تقدم الملاحة الفضائية العالمية".وتعتبر Mengtian الوحدة العلمية الثانية التي أرسلتها الصين إلى محطتها الفضائية الوطنية، وصممت هذه الوحدة لتستخدم بشكل أساسي لإجراء الدراسات العلمية التي تتعلق بالجاذبية وعلوم الفيزياء، أما الوحدة العلمية الأولى فأطلقتها الصين نحو محطتها في 24 يوليو الماضي.وكانت أشارت الصين في وقت سابق إلى أن محطتها الفضائية من المفترض أن تعمل لمدة 10 سنوات في الفضاء، وعلى مدارات تبعد ما بين 340 و450 كلم عن الأرض، وصممت ليعمل على متنها 3 رواد (أو 6 رواد لفترة قصيرة في مرحلة استبدال طواقم الرواد)، وستستخدم هذه المحطة أيضا للمشاريع الفضائية الدولية.