مبيعات السيارات المجمعة محليا تتراجع 11%.. و"المستوردة" تهبط 32% ..خلال 9 شهور..

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تستمر مبيعات السيارات المجمعة محليا في الانخفاض بالسوق المصري حيث تراجعت بنسبة 11.2% لتسجل خلال أول 9 شهر من 2022 ما يصل إلى 76,972 سيارة في مقابل 86,726 سيارة خلال نفس الفترة من 2021.



وأوضح أحدث تقرير لمجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، انخفاض مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 32.2% لتبلغ 82,892 سيارة، مقابل 122,267 سيارة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر العام الماضي.



ولا يزال سوق السيارات المصري يشهد عدة أزمات أدت لتراجع حاد في المبيعات حيث انخفضت مبيعات سيارات الركاب (الملاكي) خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022 بنسبة 24% و بلغت المبيعات نحو 117,047 سيارة مقابل 153,867 سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضي 2021.

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ويظهر التراجع الحاد خلال شهر سبتمبر العام الحالي والذي انخفضت فيه المبيعات بنسبة تقترب من النصف 49.80% حيث بلغت المبيعات نحو 11,403 سيارة مقابل 22,717 سيارة خلال نفس الشهر عام 2021.وواصلت مبيعات سيارات الركاب تراجعها في سبتمبر بنسبة 58.9% إلى جانب هبوط مبيعات الحافلات بنسبة 7.6% وانخفاض مبيعات الشاحنات بنسبة 33.0%.يأتي ذلك في الوقت الذي اتخذ فيه البنك المركزى بعض القرارات الجديدة تم الإعلان عنها الخميس الماضى، بزيادة أسعار الفائدة على الودائع والقروض 200 نقطة أساس، وتحرير سعر العملة وفقا لآليات العرض والطلب والذي أدى بدوره لارتفاع سعر صرف الدولار والذي تخطى 24 جنيه .