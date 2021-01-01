مبيعات السيارات المجمعة محليا تتراجع 11%.. و"المستوردة" تهبط 32% ..خلال 9 شهور..

تستمر مبيعات السيارات المجمعة محليا في الانخفاض بالسوق المصري حيث تراجعت بنسبة 11.2% لتسجل خلال أول 9 شهر من 2022 ما يصل إلى 76,972 سيارة في مقابل 86,726 سيارة خلال نفس الفترة من 2021.
وأوضح أحدث تقرير لمجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، انخفاض مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 32.2% لتبلغ 82,892 سيارة، مقابل 122,267 سيارة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر العام الماضي.
ولا يزال سوق السيارات المصري يشهد عدة أزمات أدت لتراجع حاد في المبيعات حيث انخفضت مبيعات سيارات الركاب (الملاكي) خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022 بنسبة 24% و بلغت المبيعات نحو 117,047 سيارة مقابل 153,867 سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضي 2021.
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