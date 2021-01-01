سيارات "هامر" الكهربائية مباعة لمدة عامين مقبلين



هامر هامر

يبدو أن إحياء علامة هامر التجارية كعلامة تجارية فرعية متطورة من "جي إم سي GMC" هي فكرة تجارية رائعة، وبالنظر إلى الأخبار والتقارير الأخيرة، يبدو أنها تجاوزت جميع التوقعات.



سجلت الشركة الرائدة في عالم صناعة السيارات المتخصصة للأعمال الشاقة والطرق الوعرة ارتفاع الطلب على كلا الطرازين "جي إم سي هامر بيك أب الكهربائية - GMC Hummer EV Pickup" و"جي إم سي هامر الـ SUV الكهربائية GMC Hummer EV SUV" بشكل ملحوظ، مما دفع الشركة لإغلاق الحجوزات بعد أن تجاوزت 90.000 طلب (مدعومة ب 100 دولار من الودائع القابلة للاسترداد).



ويعتبر هذا رقمًا كبيرًا، لا سيما بالمقارنة مع 783 سيارة تم تسليمها حتى الآن (بين ديسمبر 2021 وسبتمبر 2022).

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حتى التفكير في زيادة سرعة الإنتاج، يجب أن تكون أوقات الانتظار طويلة جدًا للطلبات الجديدة.. وفقًا لسلطة جنرال موتورز ، قال "دنكان ألدريد" ونائب رئيس جي إم سي العالمي وبويك أن سيارات هامر الكهربائية "تم بيعها لمدة عامين مقبلين أو أكثر.. هذا في الواقع أكثر مما كنا نظن" مضيفًا أنه: "بافتراض أن جميع الحجوزات تتحول إلى أوامر تصنيع، فإننا نتحدث عن 45,000 سيارة في السنة".بعزم 15 ألف نيوتن/متر وقوة 830 حصان.. هامر تكشف عن نسختها الـ SUV الكهربائيةودعنا نتفق أنه من الصعب تحديد ما إذا كانت جنرال موتورز قادرة على إنتاج الكثير من سيارات هامر الكهربائية في عام 2023.. حيث ذكرت هيئة جنرال موتورز أنه على مدار عام تقريبًا، أنتجت الشركة 2,570 شاحنة بيك أب من طراز GMC Hummer EV.النبأ السار هو أن الإنتاج في تصاعد ووصل في سبتمبر إلى مستوى قياسي جديد بلغ 750 سيارة.. وإذا ما تمكنت جنرال موتورز من الحفاظ على هذا المعدل، فسيرتفع الإنتاج إلى 9,000 سيارة سنويًا.. هو معدل ليس سيئ، لكن لا يزال غير كافٍ لتلبية الطلب الكبير.في نوفمبر / ديسمبر، سيوقف مصنع GM Factory Zero في ميشيغان الإنتاج مؤقتًا لعدة أسابيع للتعامل مع الترقيات اللازمة لإنتاج "شيفروليه سيلفرادو EV" القادمة.بدأ بالفعل إنتاج بطاريات الليثيوم أيون من قبل "Ultium Cells" في "أوهايو" في وقت سابق من هذا العام لدعم إطلاق سيارات كهربائية جديدة من جنرال موتورز ، لذلك على الأقل يجب أن يتلاشى هذا الضغط في الطلب تدريجياً.وفي السياق ذاته، أفاد نفس المصدر أن الإنتاج التراكمي لـ "كاديلاك لايرك Cadillac Lyriq" بين مارس وسبتمبر بلغ 1,715 سيارة.. وتعتمد جميع السيارات الكهربائية آنفة الذكر بما فيها "هامر الكهربائية" و"شيفرولية سيلفرادو الكهربائية" على أحدث منصة "ألتيم Ultium" من جنرال موتورز، والتي سيتم استخدامها قريبًا أيضًا في العديد من الموديلات الأخرى، والتي ستعتمد عليها أيضًا "شيفرولية إيكيونكس الكهربائية Chevrolet Equinox EV" و"شيفرولية بليزر الكهربائية Chevrolet Blazer EV".