بالفيديو : من الأفضل على الطرق الثلجية.. سيارات الدفع الخلفي أم الدفع الكلي؟

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انتشر على الانترنت مؤخرا فيديو نشرته قناة Carwow الإنجليزية على يوتيوب، حيث تضمن الفيديو تحدي بين فئتين من سيارة واحدة من أودي وهي R8، حيث أراد مؤسسي القناة من خلال هذا الفيديو تحديد من الأفضل للقيادة على الثلوج، سيارات الدفع الخلفي أم الدفع الكلي، لذلك تم اختيار فئتين مختلفتين في طريقة دفع العجلات من سيارة واحدة من أودي (وهي R8)، وذلك ليكون القرار أكثر دقة.



وتم وضع هاتين الفئتين في سباق سحب على أرض ثلجية لمعرفة من الأكثر قدرة على دفع السيارة بشكل أقوى وأفضل خلال هذا التحدي.



جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.

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ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا التحدي ومن الفئة الافضل (دفع خلفي أم كلي) في القيادة على الثلج من أودي R8، بالإضافة للتعرف على أهم مميزات هذا الموديل من الشركة الألمانية، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: