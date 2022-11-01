سعر الدولار اليوم بمنتصف التعاملات

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سعر الدولار

شهد سعر الدولار اليوم الخميس، ارتفاعا بمقدار 10 قروش، في منتصف تعاملات البنوك، مسجلا أقل سعر له في بنكي مصر والأهلي المصري.

وحقق الدولار منذ بداية الأسبوع ارتفاعا بمقدار 1.30 جنيه، في كل البنوك ومنها بنك مصر والبنك الأهلي المصري، وبنك الإسكندرية، والبنك التجاري الدولي، و إيجي بنك ، وبنك قناة السويس.

سعر الدولار اليوم في مصر 2022
سجل سعر الدولار اليوم في إيجي بنك نحو 24.15 جنيه و24.25 جنيه للبيع.

وحقق سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو 24.15جنيه للشراء و24.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة
لامس سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 24.25 جنيه للشراء 24.30 جنيه للبيع

حقق سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 24.15 جنيه للشراء و 24.25 جنيه للبيع.

ولامس الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 24.15 جنيها للشراء و24.25 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 24.10 جنيه للشراء 24.20 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي نحو 24.13 جنيه للشراء و24.23 جنيه للبيع.

المصدر: بوابه الاهرام

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