سعر الدولار اليوم بمنتصف التعاملات



سعر الدولار سعر الدولار

شهد سعر الدولار اليوم الخميس، ارتفاعا بمقدار 10 قروش، في منتصف تعاملات البنوك، مسجلا أقل سعر له في بنكي مصر والأهلي المصري.



وحقق الدولار منذ بداية الأسبوع ارتفاعا بمقدار 1.30 جنيه، في كل البنوك ومنها بنك مصر والبنك الأهلي المصري، وبنك الإسكندرية، والبنك التجاري الدولي، و إيجي بنك ، وبنك قناة السويس.



سعر الدولار اليوم في مصر 2022

سجل سعر الدولار اليوم في إيجي بنك نحو 24.15 جنيه و24.25 جنيه للبيع.

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