في ختام تعاملات الأسبوع تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بتباين للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي 13 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 763,085 مليار جنيه، مقابل مستوى 762.955 مليار جنيه أمس.
سوق البورصة
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18 % ليغلق عند مستوى 11262.4 نقطة
فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.56 % ليغلق عند مستوى 2213.25 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.51 % ليغلق عند مستوى 3226.13نقطة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!