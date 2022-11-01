في ختام تعاملات الأسبوع تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية

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صورة الخبر: البورصة المصرية
البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بتباين للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي 13 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 763,085 مليار جنيه، مقابل مستوى 762.955 مليار جنيه أمس.

سوق البورصة
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18 % ليغلق عند مستوى 11262.4 نقطة

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.56 % ليغلق عند مستوى 2213.25 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.51 % ليغلق عند مستوى 3226.13نقطة.

أخبارالبورصة
أعلنت زووم كار، أكبر ملتقى لخدمة مشاركة السيارات بالأسواق النامية والشركة المهيمنة على سوق السيارات ذاتية القيادة بالهند، عن اتفاق اندماج نهائي مع شركة إنوفيتف إنترناشيونال أكويزيشن كورب، سيتم بموجبه إدراج الشركة في بورصة ناسداك الأمريكية وتغيير اسمها ليصبح زووم كار هولدنجز، على أن يتم الإندماج رسمياً بحلول الربع الثاني من عام 2023.

وكانت الشركة قد أعلنت، في وقت سابق من هذا العام، مضاعفة استثماراتها في مصر لتصل إلى 50 مليون دولار خلال السنوات الثلاث القادمة.

وتسعى الشركة لتوسيع نطاق خدماتها لتصل إلى الإسكندرية ومنها إلى كلٍ من محافظات جنوب سيناء، البحر الاحمر، الدقهلية والغربية.

المصدر: بوابه الاهرام

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