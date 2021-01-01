للعناية بالبشرة وصفات طبيعية من الليمون



الليمون الليمون

يحتوى الليمون على العديد من العناصر الغذائية الهامة التي تجعله يساعد في العناية بالبشرة عند إضافته مع مكونات طبيعية أخرى، وهذا ما نستعرضه في هذا التقرير، من خلال وصفات طبيعية من الليمون للعناية بالبشرة، وفقاً لما ذكره موقع "treehugger".



وصفات طبيعية من الليمون للعناية بالبشرة



وصفة الليمون لعلاج حب الشباب



يحتوى عصير الليمون على خصائص مضادة للبكتيريا، لذلك يساعد في علاج حب الشباب، من خلال تحضير 1/4 كوب عصير ليمون طازج و1/4 كوب ماء وكذلك 1/2 كوب شوفان (مقشر)، و1/2 ملعقة كبيرة عسل وخلط المكونات معاً في وعاء ثم وضعه على الوجه مع التدليك لمدة 30 ثانية، ثم غسل الوجه بالماء الدافىء.



وصفة الليمون لترطيب البشرة



يساعد الليمون والخيارعلى ترطيب البشرة وتقليل تورمها وتهدئتها من خلال خلط ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون ونصف كوب من شرائح الخيار و 3 أكواب من الماء البارد، ويمكن إضافة بعض شرائح الليمون ثم غمس قطعة قطن في الخليط لمسح الوجه .

قد يعجبك أيضا...

وصفة الليمون لتقشير البشرةيساعد الليمون في تفتيح البشرة وعند استخدامه مع البشرة الحساسة يجب استبدال الملح بالسكر حتى يكون لطيف على البشرة، مع مزج قشر 1 ليمون، 1 كوب ملح كوشير، و 1/2 كوب زيت لوز، وخلط المكونات معاً ووضعه على الوجه وتركه عدة دقائق مع فرك البشرة بحركات دائرية ثم غسل الوجه بالماء الدافىء .وصفة الليمون لإزالة البقع الداكنةيحتوى الليمون على مضادات أكسدة تساعد على إزالة البقع الداكنة وتفتيح البشرة من خلال تحضير رشة من الكركم، وعصير ليمون وزبادي وخلط المكونات معاً ووضعها على الوجه وتركه عدة دقائق ثم غسل الوجه بالماء.