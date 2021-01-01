السر في الخل.. طرق التخلص من رائحة «الكمكمة» بالملابس الشتوية المخزنة..



الملابس المخزنة الملابس المخزنة

حلول فصل الخريف واقتراب الشتاء المعروف بحرارته المنخفضة، دفع البعض إلى إخراج بعض قطع الملابس الشتوية أو الثقيلة نسبيًا لتتناسب مع طبيعة الأجواء التي نشهدها حاليًا خاصة في الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، لكنهم قد يواجهوا رائحة كريهة بسبب تخزين هذه الملابس لمدة تزيد على 6 أشهر، ما زاد البحث عن طريقة التخلص من رائحة «الكمكمة» في الملابس خلال الأيام الماضية.



التخلص من رائحة الرطوبة في الملابس

ويمكن التخلص من رائحة الرطوبة في الملابس والتخلص من رائحة «الكمكمة» بسبب طول مدة التخزين بحسب ما ذكرت صحيفة «إنديان إكسبرس أونلاين» بالطرق الآتية:



- استخدام عصير الليمون، نظرًا لطبيعته الحمضية التي يمكنها القضاء على الفطريات التي ينتج عنها الرائحة الكريهة في الملابس، وذلك عن طريق خلط عصير الليمون بالماء لعمل محلول تنظيف فعّال، ثم ضعه على المناطق التي تجد بها رائحة كريهة، ثم امسح الملابس بالماء والصابون.

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- استخدام صودا الخبز أيضًا من المعروف أنّها تُجدي نفعًا في الكثير من المشاكل، كل ما عليك هو رش مسحوق صودا الخبز على المناطق التي تبدو عليها التعفن أو التي ينبعث منها رائحة كريهة وستجد نتيجة ملحوظة.- ونظرًا لأنّ الفطريات لا تعيش في الظروف الحمضية، يعتبر الخل بطبيعته الحمضية أيضًا حلًا رائعًا يمكن أن يعطي نتيجة مذهلة، وذلك عن طريق صب القليل من الخل في المناطق المتعفنة ثم غسلها لتتخلص من الرائحة غير المرغوب فيها.إزالة الروائح من الملابس دون غسلهاوبحسب صحيفة «إكسبريس» يمكن إزالة الروائح من الملابس دون غسلها من خلال تعليق الملابس في الهواء الطلق للتعرض للتهوية، إذ يستطيع الهواء الذي يمر عبر ألياف الأقمشة أن يقضي على الرطوبة أو الرائحة الكريهة في قطعة الملابس.ويمكن أيضًا رش الملابس بالكحول ولا تقلق بشأن الرائحة لأنّها ستختفي فور جفاف الملابس، من خلال ملء بخاخة الكحول ورش المنطقة التي تظهر منها الرائحة الكريهة ثم اتركها لتجف في الهواء، مع مراعاة استخدام الكحول ذي التركيز المتوسط والذي يكون خاليًا من أي إضافات حتى لا يؤثر على قطعة الملابس.- رش الملابس بالزيوت العطرية مثل زيت اللافندر أو الجريب فروت أو الليمون، مع مراعاة تخفيف الزيت جيدًا باستخدام بخاخة الماء حتى تتجنب البُقع التي قد تنتج عن هذه الزيوت العطرية، ثم قم بوضع بضع قطرات في بخاخة مليئة بالماء، ثم رُش الملابس واتركها لتجف.- يمكنك أيضًا استخدام فرشاة الأثاث أو فرشاة تنظيف الملابس للتخلص من النسالة والشعر والأتربة المُشبعة برائحة العفن، وتكون هذه الفرشاة طريقة سهلة أيضًا لإزالة صودا الخبز التي قمت بوضعها على الملابس مُسبقًا.- يمكنك التخلص من رائحة الملابس الكريهة باستخدام مُعطر الأقمشة والتي يتوافر منها روائح مختلفة يمكنك الاختيار المفضل منها لديك، ورشّه على الملابس، ثم تعليقها لتجف لتجد أن الرائحة اختفت تمامًا.التخلص من رائحة الملابس المخزنة- يساعد اللافندر على التخلص من رائحة الملابس المخزنة، عن طريق وضع كيس من القطن أو الكتان به لافندر مجفف في خزانة الملابس، فهو يقاوم الجراثيم والفطريات ويُعطر الملابس.- استخدام طريقة قديمة وتقليدية، وهي وضع كرات النفتالين داخل جورب قديم في الخزانة، بمعزل عن الملابس، وتعد هذه الطريقة صحيحة وفعالة بنسبة كبيرة.- يمكنك وضع الصابون المعطر مع الملابس المخزنة لحمايتها من الروائح الكريهة والفطريات.- ويساعدك الأرز أيضًا على امتصاص الروائح الكريهة الناتجة من التخزين وأيضًا التخلص من الفطريات، وذلك عن طريق وضع مكعبات خشب الأرز أو زيت الأرز داخل الملابس.