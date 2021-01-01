الألمان يستخدمون الحطب للتدفئة ..بعد ارتفاع فواتير الطاقة..

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مع احتدام الأزمة العالمية بنقص إمدادت الطاقة التى أدت إلي ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، بدأ التفكير في طرق بديلة، فيما اتجه بعض الألمان إلى استخدام مدافئ الحطب للتغلب على تلك الأزمة.



واحدة من المواطنين الألمان الذين اتجهوا نحو أنظمة التدفئة البديلة البدائية، والتي أصبحت أكثر شيوعاً في الوقت الحالي، وتدعى هايكه، تقول لصحيفة «يورونيوز»، إنها ستستخدم هذا العام الحطب للتدفئة بدلاً من استهلاك الغاز أو الكهرباء، بعد ما تضاعفت الأسعار في جميع أنحاء البلاد، مؤكدة، أن العديد من الأشخاص لجؤوا إلى الغابات والبساتين القريبة من بيوتهم من أجل قطع الأشجار للحصول على الحطب.



وأضافت: «لقد رأيت بالفعل بعض الناس يقطعون الأخشاب لتدفئة منازلهم، أعتقد أن هذا سيكون مستقبلنا، أو على الأقل مستقبلنا القريب، لأننا لا نعرف إلى متى ستستمر هذه الأزمة»، متابعة: «أنهم لا يعرفون كيف سيمضي الشتاء، أعتقد أنها ستكون فترة صعبة واختبار كبير للجميع».

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لكن حتى هذا الحل يصطدم بمشكلة العرض والطلب في سوق الحطب، الذي شهد تقلص المعروض من الخشب، لذلك يلجأ البعض إلى حلول أخرى، فعندما زاد الطلب على الحطب في البلاد بشكل مفرط، أوقف بعض الموردين مبيعاتهم مؤقتًا لأنهم واجهوا صعوبات في التوريد.وفي السنوات السابقة، استخدمت حوالي نصف المنازل في ألمانيا الغاز الطبيعي من أجل التدفئة، و25% بوقود التدفئة، بينما استخدم أقل من 6% الأخشاب كوقود.