تطلق وزيرة التخطيط مبادرة جديدة بعنوان «القرية الخضراء»



الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال مؤتمر مبادرة المشروعات الخضراء الذكية، أنه تم إصدار 27 تقرير حول جهود التنمية المستدامة في كل محافظة وهي السابقة الأولى على مستوى الوطن العربي وأيضا لإثبات جدية مصر في التعامل مع جهود التغير المناخ.



وأضافت أن مصر تدرك جيدا أنه "لا تنمية بدون مشاركة ولا مشاركة بدون وعي" لذلك تعمل الدولة علي رفع الوعي وتحقيق المشاركة، كل الجهات المصرية شاركت في هذه المبادرة وبذلك يتحقق المثلث الذهبي في التنمية المتمثل في المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرة إلى أن التوجه نحو التحول الأخضر هو توجه الدولة المصرية ولذلك يتم إطلاق مبادرة القرية الخضراء، وأضافت أنه تم اختيار قرية في محافظة أسوان لتكون نموذج القرية الخضراء.



وقال اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية هي مبادرة للاستفادة من جهود تنمية المجتمع اعتمادها على كل الفئات سواء المرأة أو الشباب وجميع الفئات.

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وأضاف أن هذه المبادرة تاني في استكمال جهود الدولة في استراتيجية المناخ . كما انها تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامةكما قال الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية ورئيس لجنه التحكيم في المشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أن أيام ويبدأ مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ في ظل أجواء عالمية مضطربة، وأضاف أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء هي مبادرة وطنية مصرية تلاقي دعم ومساندة دولية والأمم المتحدة.قال السفير هشام بدر المنسق العام لمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أن المبادرة أحدثت حراك ومنافسة بين المحافظات، وأن المبادرة أطلق تحت رعاية السيد رئيس الوزراء وتم تنفيذها تحت إشراف ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.وأشار لأهمية المبادرة تم وضع مجموعة من الأهداف والاشتراطات للمبادرة ووسع عدة معايير لاختيار المشروعات.وأضاف أنه تم اشتراك 6281 مشروع في المبادرة تم اختيار 162 مشروع فقط حيث تم اختيار 46 مشروع في تدوير المخلفات، المركز يحصل على جائزة بقيمة 750 الف جنيه.وانطلقت صباح اليوم فاعليات مؤتمر إعلان المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى وبحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط والسفير سامح شكري وزير الخارجية ووزير التنمية المحلية، والتي من المقرر مشاركتها ضمن مؤتمر الأطراف COP27 والذي تستضيفه مصر في نوفمبر بمدينة شرم الشيخ.يشار إلى أن فاعليات المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي عن جهود التنمية والتكيف مع التغيير المناخ وتفاصيل مشروعات المبادرة الخضراء الذكية.وقالت د.هالة السعيد إنه يتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية، كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، مضيفه ان ذلك يتم من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها، موضحه أن المبادرة تأتي في إطار الجهود الحالية لرئاسة واستضافة مؤتمر الأطراف COP27، وكذلك الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.وشددت د.هالة السعيد على أهمية توفير الإمدادات اللازمة لخروج المؤتمر في أبهى صورة، وكذا إعداد الترتيبات لمشاركة المبادرة في مؤتمر الأطراف وعرض المشروعات الـ 18 التي تم اختيارها من قِبل لجنة تحكيم المشروعات في الاجتماع الأخير لها، موضحه أن من ضمن أهداف المبادرة تقديم مبادرة غير مسبوقة عالميًا تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، مع التأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لتلك الأهداف.