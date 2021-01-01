تكتشف وكالة ناسا أكبر فوهة على سطح المريخ

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تسببت النيازك التي اصطدمت بالمريخ العام الماضي في موجات زلزالية امتدت لآلاف الأميال عبر سطح المريخ، ونحتت ما تعتبره وكالة ناسا أكبر حفرة تم العثور عليها حتى الآن - يبلغ قطرها حوالي 500 قدم.



لم يكن هذا الاكتشاف ممكنًا إلا من خلال البيانات التي تم جمعها من مركبة الهبوط إنسايت التي قست الصدمات الزلزالية وقدمت مركبة استكشاف المريخ صورًا مذهلة للحفر الناتجة.



كانت الصخور الفضائية الواردة، يتراوح قطرها بين 16 قدمًا و40 قدمًا وسجلت التأثيرات حوالي 4 درجات.

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أظهرت كاميرات المركبة المدارية حطامًا ، بالإضافة إلى بقع بيضاء من الجليد حول فوهة البركان ، وهي أكثر المياه المتجمدة التي لوحظت عند خطوط العرض المنخفضة.الغلاف الجوي للمريخ رقيق على عكس الأرض ، حيث يمنع الغلاف الجوي الكثيف معظم الصخور الفضائية من الوصول إلى الأرض ، وبدلاً من ذلك تكسرها وتحرقها.ربطت دراسة منفصلة الشهر الماضي بين سلسلة حديثة من اصطدامات نيزك المريخ الأصغر مع فوهات أصغر أقرب إلى InSight ، باستخدام بيانات من نفس مركبة الهبوط والمركبة المدارية.وتأتي عمليات رصد الاصطدام في الوقت الذي تقترب فيه إنسايت من نهاية مهمتها بسبب قوتها المتضائلة ، وألواحها الشمسية مغطاة بالعواصف الترابية. هبطت إنسايت على السهول الاستوائية للمريخ في عام 2018 وسجلت منذ ذلك الحين أكثر من 1300 هزة أرضية.قال بروس بانيردت من مختبر الدفع النفاث التابع لناسا ، والذي شارك في الدراسات: "سيكون الأمر مفجعًا عندما نفقد الاتصال أخيرًا مع إنسايت". "لكن البيانات التي أرسلتها إلينا ستبقينا مشغولين بالتأكيد لسنوات قادمة."