أجزاء كبيرة من أوروبا تأثرت بموجات الحر والجفاف الواسعة

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كشف تقرير جديد عن ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا بأكثر من ضعف المتوسط ??العالمي خلال الثلاثين عامًا الماضية.



هذا الارتفاع بنحو 1.3 درجة فهرنهايت (0.5 درجة مئوية) لكل عقد هو الأكبر من أي قارة في العالم ، وقد ساهم في ذوبان الصفائح الجليدية وارتفاع مستويات سطح البحر.



وتم إصدار تقرير "حالة المناخ في أوروبا" من قبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) وخدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي.

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ويوفر التقرير معلومات عن ارتفاع درجات الحرارة وموجات الحر والطقس المتطرف وأنماط هطول الأمطار وانحسار الجليد والثلوج في القارة في عام 2021.وقال الأمين العام للمنظمة (WMO) البروفيسور بيتيري تالاس: "تقدم أوروبا صورة حية لعالم يزداد احترارًا وتذكرنا بأنه حتى المجتمعات المعدة جيدًا ليست في مأمن من آثار الظواهر الجوية المتطرفة.هذا العام ، مثل عام 2021 ، تأثرت أجزاء كبيرة من أوروبا بموجات الحر والجفاف الواسعة ، مما أدى إلى تأجيج حرائق الغابات.في عام 2021 ، تسببت الفيضانات الاستثنائية في حدوث وفيات ودمار.يجمع تقرير الإصدار الأول بيانات مراقبة المناخ من خدمات الأرصاد الجوية والهيدرولوجيا الوطنية وخبراء المناخ والهيئات الإقليمية والوكالات الشريكة للأمم المتحدة، والغرض منه هو توفير المعلومات العلمية المحلية لصانعي السياسات لتعزيز استراتيجيات التكيف والتخفيف.قال الدكتور كارلو بونتمبو ، مدير خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ: "المجتمع الأوروبي عرضة لتقلبات المناخ وتغيره".لكن أوروبا هي أيضًا في طليعة الجهود الدولية للتخفيف من تغير المناخ ولتطوير حلول مبتكرة للتكيف مع المناخ الجديد الذي سيتعين على الأوروبيين التعايش معه.