يسخر إيلون ماسك من منتقدي رسوم تويتر بتلك الطريقة



إيلون ماسك إيلون ماسك

سخر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك من منتقديه لفرضه ضرائب على موقع تويتر عبر تشر واحدة من صور الكوميكس.



وقارن ماسك في الصورة التي نشرها بين الرسوم التي سيفرضها على مستخدمي الحسابات الموثقة بقيمة 8 دولار، وبين سعر أحد مشروبات القهوة في ستاربكس والذي يصل لـ8 دولارات أيضًا.



علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على فرض رسوم على الحساب الشخصي بـ"تويتر"، مطالبا بفرضها لمرة واحدة و ليس شهريا.

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قال نجيب ساويرس، عبر حسابة الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، معلقا على فرض رسوم على الحساب الشخصي بالموقع، يعد أثبات أنه الحساب الشخصي وليس حسابا مزيفا، ولكنه طالب بأن يكون يتم فرض رسوم 8 دولارات لمرة واحدة وليست شهريا، حيث أن فرض رسوم شهرية بهذه القيمة مرتفعه.وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن إيلون ماسك المالك الجديد لموقع تويتر، قرر إطلاق نظام التحقق من الدفع مقابل التشغيل، حيث يتم تحصيل 20 دولارًا شهريًا من المستخدمين الذين تم التحقق منهم أي الحاصلين على العلامة الزرقاء.وقد أعطى ماسك مهلة لـ المهندسين حتى 7 نوفمبر لبدء المخطط، وقد تم إخبار الموظفين فقط بالمشروع في 30 أكتوبر.وعلى جانب آخر ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن الملياردير إيلون ماسك، يخطط الآن لخفض ما يصل إلى 30% من الموظفين في بعض الإدارات بشركة تويتر، بنهاية الأسبوع الجاري.ونقل "أكسيوس" عن أحد المصادر قوله، إنه من المتوقع أن يتعرض مديرو الهندسة ومديرو الإنتاج للتخفيض الشديد.وأوضح الموقع أن قسم التسويق يبدو أنه يستوعب طاقة موظفين أكثر من المطلوب إلى حد ما ويمكن استهدافه أيضا، بحسب ما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.