مسن يتزوج للمرة الـ88..خوفاً من الفتنة..

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

زعم مزارع إندونيسي، يبلغ من العمر 61 عامًا، يطلق عليه بـ"بلاي بوي الملك"، أن النساء ينجذبن إليه بسبب قوته الروحية، حيث يستعد للزواج للمرة الـ88.

وسيعود العريس الإندونيسي بزوجتين للزواج من إحدى صديقاته السابقين لأنها لا تزال "مجنونة" بشأنه.

وقال المزارع من منطقة Majalengka، مقاطعة جاوة الغربية، بإندونيسيا، والمعروف فقط باسم Kaan - لوسائل الإعلام المحلية إن النساء ينجذبن إليه بسبب قوته الروحية، وذلك وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وتابع الرجل الإندونيسي، لوسائل إعلام محلية قائلاً: "أخطط للزواج رقم 86، حيث أن زوجتي السابقة لا تزال مجنونة بي".

وأضاف قائلاً: "على الرغم من أننا انفصلنا لفترة طويلة، إلا أن الحب بيننا لا يزال قوياً وأنا أرفض التلاعب به، وكل هذا الوقت ما زالت مجنونة بشأني رغم أننا تزوجنا لمدة شهر فقط".

وروى كان كيف معنى الزواج عنده عندما تزوج للمرة الأولى بعمر 14 فقط من فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، حيث طلبت زوجته الأولى الطلاق بعد ذلك بعامين، باعترافه الخاص بسبب موقفه السيئ، بينما تركته يشعر بالغضب بعد الانفصال وسعى للحصول على معرفة "روحية" حتى تشعر الكثير من النساء بالإغماء عند قدميه.

وبرر المسن الإندونيسي تعدد زوجاته قائلاً: "بدلا من ارتكاب الفسق الأفضل لي أن أتزوج".
وبموجب القانون الإندونيسي، يجب أن يتم الطلاق أمام المحكمة، وبالتالي فإن حالات الطلاق "الخاصة" دون تدخل من المحكمة غير ممكنة، لا تحسب.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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