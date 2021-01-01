مراهقان يضربان معلمة حتى الموت«بسبب درجات سيئة»..

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قام مراهقان بقتل معلمتهما، بعدما ضربوها بعصا "البيسبول" على رأسها حتى الموت بسبب وضعها لهم درجة سيئة أدت إلى خفض النتيجة الإجمالية الخاصة بهما.



وكشف تقرير منشور في موقع صحيفة "ديلي ستار"، أن اثنين من المراهقين تفاخروا بقتل معلمهم بمضرب "بيسبول" وذلك بعدما حصل أحدهم على تقييم ضعيف للدرجات أدى إلى خفض النتيجة الإجمالية.



وتفاخر المراهقان بقتل معلمتهما بعد تقييم ضعيف للدرجات، وانتقم الطلاب بزعم قتلها بمضرب بيسبول.

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وتظهر تفاصيل جديدة تبرز دافعًا محتملاً للمراهقين ويلارد ميلر وجيريمي جودال، اللذين تم القبض عليهما ووجهت إليهما تهمة قتل المعملة "نوهيما جرابر" البالغة من العمر 66 عامًا.وأكدت التحقيقات أن "ميلر" التقى مع "جرابر" بعد ظهر يوم مقتلها لمناقشة درجاته الضعيفة في 2 نوفمبر من العام الماضي، بينما في وقت لاحق من ذلك اليوم، كانت المعلمة قد نقلت عربتها إلى حديقة حيث تمشي عادة وتعرضت للضرب حتى الموت بمضرب "بيسبول".ويقال إن المهاجمين وراء القتل الوحشي هم "ميلر" و"جودال"، الذين يُزعم أنهم تفاخروا بالهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم في اليوم التالي.وبعد ذلك بيوم، تم العثور على جثة "جرابر" مخبأة تحت قماش مشمع وعربة يدوية ورباط للسكك الحديدية في الحديقة بعد تعرضها للضرب حتى الموت من قبل الصبية الذين يبلغون من العمر 16 عامًا في ذلك الوقت.