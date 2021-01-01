تكشف إم جي عن سيارة Project E الرودستر الكهربائية في إبريل

أعلنت العلامة التجارية البريطانية الأصل MG أنها في طريقها لكشف النقاب عن سيارة رودستر الكهربائية ذات المقعدين "Project E" في أبريل القادم مع موعد تسليم للعملاء في النصف الأول من عام 2024.
كان من المقرر أن تكشف "إم جي"، التابعة للشركة الأم “جيلي Geely” النقاب عن سيارتها الرودستر الجديدة Project E '' ، هذا الشهر في معرض قوانغتشو للسيارات ، ولكن تم تغيير جدول أعمال الشركة لتعرضها في معرض العام المقبل بعد مخاوف من تأجيل أو إلغاء المعرض في نوفمبر الحالي بسبب اضطرابات تفشي فيروس كوفيد.
قال جاي بيغوناكيس ، المدير التجاري لشركة MG في المملكة المتحدة ، لـ Autocar أن سيارة الرودستر الجديدة المنتجة "ستغير قواعد اللعبة من حيث مكانة العلامة التجارية وهويتها". ستتوفر السيارة إما بنظام الدفع الثنائي مع نظام دفع بالعجلات الخلفية أو كإصدار ثنائي المحرك "عالي الأداء جدا".
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