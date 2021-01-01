تكشف إم جي عن سيارة Project E الرودستر الكهربائية في إبريل



Project E الرودستر الكهربائية Project E الرودستر الكهربائية

أعلنت العلامة التجارية البريطانية الأصل MG أنها في طريقها لكشف النقاب عن سيارة رودستر الكهربائية ذات المقعدين "Project E" في أبريل القادم مع موعد تسليم للعملاء في النصف الأول من عام 2024.



كان من المقرر أن تكشف "إم جي"، التابعة للشركة الأم “جيلي Geely” النقاب عن سيارتها الرودستر الجديدة Project E '' ، هذا الشهر في معرض قوانغتشو للسيارات ، ولكن تم تغيير جدول أعمال الشركة لتعرضها في معرض العام المقبل بعد مخاوف من تأجيل أو إلغاء المعرض في نوفمبر الحالي بسبب اضطرابات تفشي فيروس كوفيد.



قال جاي بيغوناكيس ، المدير التجاري لشركة MG في المملكة المتحدة ، لـ Autocar أن سيارة الرودستر الجديدة المنتجة "ستغير قواعد اللعبة من حيث مكانة العلامة التجارية وهويتها". ستتوفر السيارة إما بنظام الدفع الثنائي مع نظام دفع بالعجلات الخلفية أو كإصدار ثنائي المحرك "عالي الأداء جدا".

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أضاف بيغوناكيس أن سيارة الرودستر الجديدة ليس كما يعتقد البعض هي الابنة الروحية وخليفة طراز MGF بل على العكس تماما، هي طراز مستقل بذاته لا يشبه أي شيء سابق قدمته العلامة التجارية، كما أنها تنتمي لقطاع آخر من السوق، رافضا الإفصاح عن التسعير.تمت المعاينة الأولية للسيارة الرياضية الكهربائية ذات المقعدين كمفهوم يدعى Cyberster يقدم للمرة الأولى في عام 2021 ، والتي قال رؤساء الشركة إنها أعطيت الضوء الأخضر للإنتاج بعد أن تلقت أكثر من 5 آلاف تعبير مختلف من الإعجاب والاهتمام من المشترين المحتملين.تُظهر المعاينة الرسمية وأوراق تقديم براءة الاختراع الخاصة بالتصميم مؤخرًا مدى اختلاف التصميم الحديث للرودستر عن مفهوم Cyberster الذي قدمته السنة الماضية، ومدى التطور الذي طرأ عليها، وهي الطراز الذي من المتوقع أن يكون منافسا قويا لأمثال مازدا MX-5.