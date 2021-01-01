رحيل حسام البدري عن وفاق سطيف الجزائري

أعلن حسام البدري المدير الفني لفريق وفاق سطيف الجزائري ابلاغه إدارة النادي برحيله عن منصبه عقب انتهاء الجولتين القادمتين فى الدورى الجزائري حتي يتسني لمجلس الادارة التعاقد مع مدرب جديد
رحيل حسام البدري عن وفاق سطيف
واعلن البدرى قرار رحيله فى المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم لكشف حقيقة الظروف القهرية التى عاشها منذ قدومه لتدريب الفريق في بداية الموسم الحالي.
وقال البدري إنه حاول جاهدا التعامل مع كل هذه الظروف وتحمله الكثير من الصعاب من اجل الجماهير موضحا أنه وصل لمرحلة يصعب تحقيق أي عمل إيجابي في ظل حالة عدم الاستقرار المالي
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!