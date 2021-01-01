رحيل حسام البدري عن وفاق سطيف الجزائري



حسام البدري حسام البدري

أعلن حسام البدري المدير الفني لفريق وفاق سطيف الجزائري ابلاغه إدارة النادي برحيله عن منصبه عقب انتهاء الجولتين القادمتين فى الدورى الجزائري حتي يتسني لمجلس الادارة التعاقد مع مدرب جديد



رحيل حسام البدري عن وفاق سطيف

واعلن البدرى قرار رحيله فى المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم لكشف حقيقة الظروف القهرية التى عاشها منذ قدومه لتدريب الفريق في بداية الموسم الحالي.



وقال البدري إنه حاول جاهدا التعامل مع كل هذه الظروف وتحمله الكثير من الصعاب من اجل الجماهير موضحا أنه وصل لمرحلة يصعب تحقيق أي عمل إيجابي في ظل حالة عدم الاستقرار المالي

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وقال إنه كان سعيدا جدا بدعم ومساندة الجماهير الدائم له خلال الفترة التي تولى بها مسؤولية الفريق متمنيا التوفيق لهذا النادي خلال المرحلة المقبلةأزمة اللاعبين بوفاق سطيفوتصاعدت حدة الأزمة المالية داخل نادى وفاق سطيف الجزائري وفشلت محاولات الإدارة فى توفير السيولة المالية اللازمة لصرف مستحقات اللاعبين خلال الفترة الماضية مما دفع اللاعبين إلى الإضراب والامتناع رسميا عن الانتظام فى التدريبات مما أثر بالسلب على عمل الجهاز الفني بقيادة حسام البدرى.واستقر المدير الفني على الرحيل عن تدريب الفريق عقب أدائه المباراتين القادمتين فى الدورى، رغم تحقيقه نتائج جيدة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي حاليًا وتمسك الجماهير بوجوده لتأكدهم بحجم المجهود الذي يبذله