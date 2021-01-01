وصفة طبيعية .. فوائد لا تتخيليها عن الخل على الشعر



الخل الخل

تجهل الكثير من النساء الفوائد العديدة التي تعود علي الشعر عند اعتيادهن علي استخدام الخل بشكل مُتكرر من خلال الوصفات الطبيعية الخاصة بالشعر، فما هي أبرز هذه الفوائد؟ هذا ما ستتعرفون عليه من خلال السطور التالية:



ـ اولًا فوائد الخل علي الشعر:



1ـ يحتوي خل عصير التفاح على العديد من الخصائص الصحية التي تم بحثها ودراستها جيدًا، ومن هذه الخصائص احتوائه على المادة الحمضية والتي تدعى بحمض الخليك، حيث يحتوي على كميات جيدة منه، بحيث إن الشعر الذي يعاني من الهشاشة والرتابة والهيشان يميل إلى أن يكون أكثر قلوية أو ذو رقم هيدروجيني مرتفع، فالمادة الحمضية مثل خل عصير التفاح تساعد على انخفاض درجة الحموضة وتساعد على استرجاع صحة الشعر وتوازنه.

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2ـ يحتوي خل عصير التفاح على مضادات الميكروبات، حيث إنه معروف باستخدامه كمطهر للمنزل، إذ يساعد أيضًا في السيطرة على البكتيريا أو الفطريات التي من الممكن أن تؤدي لمشاكل في الشعر وفروة الرأس، مثل الحكة أو الالتهابات الثانوية.3ـ يعتبر خل عصير التفاح مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن المفيدة للشعر، كفيتامين ب وفيتامين ج، كما أنه يحتوي أيضًا على حمض ألفا-هيدروكسي، الذي يساعد بدوره على تقشير جلد فروة الرأس، كما أنه مضادًا للالتهابات مما يجعله مفيدًا في علاج قشرة الشعر.4ـ يستخدم الخل الأبيض كغسول للشعر، ويساعد في السيطرة على الشعر الدهني.5ـ يستخدم الخل الأبيض لزيادة لمعان وبريق الشعر وجاذبيته، حيث أنه يمنح الشعر مظهرًا لائقًا.6ـ يستخدم الخل الأبيض لإبراز إضاءة الشعر الأشقر.ـ ثانياِ وصفة الخل لعلاج الشعر من التلف والهيشان:قومي بخلط كوب ونصف من الماء الدافئ مع ملعقة واحدة كبيرة من خل عصير التفاح، ووضع الخليط في كوب من البلاستيك، ويجب مراعاة طول الشعر عند تحضير هذه الوصفة، ويتم زيادة كمية الخل تزامنًا مع كمية المياه لتتناسب مع طول الشعر، ثم عند غسل الشعر قومي بوضع منشفة حول الأكتاف، والوقوف عند المغسلة وصب الغسول فوق الشعر، ثم تدليك فروة الرأس بالغسول وتركه لمدة 5 دقائق، وغسله من بعدها بالماء أو تركه بشكل كامل بدون غسله بالماء، وتعد وصفة الغسول هذه وصفة بسيطة معَدة لجعل الشعر لامع وخالي من التلف والهيشان.