كلها فوائد .. طريقة عمل شوربة الخرشوف بالكريمة

شوربة الخرشوف بالكريمة
شوربة الخرشوف من الشوربات السهلة التحضير والتي تقدم ساخنة، وأيضًا تحتوي على الكثير من الفوائد التي تمد الجسم بالطاقة، وتعتبر من أفضل الأطباق التي تقدم على سفرتك بالفطارأوالعشاء، لذا نتناول خلال السطورالتالية طريقة عمل شوربة الخرشوف بالكريمة على طريقة الشيف مي صيام.
شوربة الخرشوف بالكريمة
طريقة عمل شوربة الخرشوف: المكونات:
نصف كيلو من الخرشوف
بصلة
2 كوب شوربة دجاج
2 معلقة دقيق
كوب كريمة طهي
ملح
فلفل اسود
رشة صغيرة كمون
عصير ليمونة
كرفس
توست محمص للتقديم
طريقة تحضير شوربة الخرشوف:
يشوح البصل حتي يذبل
ثم يضاف الخرشوف المقطع ويقلب جيدًا
ثم يضاف الليمون و الملح والكمون وفلفل،و يضاف الكرفس
ثم يضاف الدقيق ويقلب حتي يختفي تمامًا
ثم يضاف الشوربة ويترك يغلي مرة أخري على النار
ثم نقوم بغلق النار ونقوم بضرب الشوربة بالهاند بلندر أو في الخلاط
ونقوم برفعها مرة أخرى على النار بعد أن أصبحت كريمية
اذا لاحظنا أن قوام الشوربة ثقيل من الممكن أن تخفف بالقليل من الماء او شوربة حتي تصبح قوامها مناسبا
ثم يضاف كوب من الكريمة و يقلب و ونغلق النار وتقدم مع العيش المحمص
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