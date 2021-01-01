كلها فوائد .. طريقة عمل شوربة الخرشوف بالكريمة



شوربة الخرشوف بالكريمة شوربة الخرشوف بالكريمة

شوربة الخرشوف من الشوربات السهلة التحضير والتي تقدم ساخنة، وأيضًا تحتوي على الكثير من الفوائد التي تمد الجسم بالطاقة، وتعتبر من أفضل الأطباق التي تقدم على سفرتك بالفطارأوالعشاء، لذا نتناول خلال السطورالتالية طريقة عمل شوربة الخرشوف بالكريمة على طريقة الشيف مي صيام.



شوربة الخرشوف بالكريمة





طريقة عمل شوربة الخرشوف: المكونات:

نصف كيلو من الخرشوف

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بصلة2 كوب شوربة دجاج2 معلقة دقيقكوب كريمة طهيملحفلفل اسودرشة صغيرة كمونعصير ليمونةكرفستوست محمص للتقديمطريقة تحضير شوربة الخرشوف:يشوح البصل حتي يذبلثم يضاف الخرشوف المقطع ويقلب جيدًاثم يضاف الليمون و الملح والكمون وفلفل،و يضاف الكرفسثم يضاف الدقيق ويقلب حتي يختفي تمامًاثم يضاف الشوربة ويترك يغلي مرة أخري على النارثم نقوم بغلق النار ونقوم بضرب الشوربة بالهاند بلندر أو في الخلاطونقوم برفعها مرة أخرى على النار بعد أن أصبحت كريميةاذا لاحظنا أن قوام الشوربة ثقيل من الممكن أن تخفف بالقليل من الماء او شوربة حتي تصبح قوامها مناسباثم يضاف كوب من الكريمة و يقلب و ونغلق النار وتقدم مع العيش المحمص