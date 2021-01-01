قناة رياضية تذيع 22 مباراة مجانا في كأس العالم

كأس العالم
تنطلق منافسات بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 32 منتخبا.
وتنطلق الصافرة الأولى لبطولة كأس العالم مع المنتخب المضيف منتخب قطر بمباراة تجمعه مع نظيره منتخب الإكوادور على الملعب البيت.
وجرى في وقت سابق توزيع المنتخبات الـ32 المشاركة في نهائيات كأس العالم على 8 مجموعات في الدور الأول بواقع 4 منتخبات في كل واحدة.
قناة على النايل سات تنقل 22 مباراة في كأس العالم مجانا
22 مباراة في كأس العالم مجانا
وقررت قنوات الكأس القطرية نقل 22 مباراة من بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 مجانا على قنواتها الأربعة المفتوحة على النايل سات تردد 11919 H 27500 حزمة عامة وهم نفس المباريات التي سوف تقوم ببثها قنوات beIN SPORTS المشفرة على النايل سات.
مواعيد دور المجموعات فى كأس العالم
الأحد 20 نوفمبر
قطر × الإكوادور
الإثنين 21 نوفمبر
إنجلترا × إيران
السنغال × هولندا
الولايات المتحدة × ويلز
الثلاثاء 22 نوفمبر
الأرجنتين × السعودية
الدنمارك × تونس
المكسيك × بولندا
فرنسا × أستراليا
الأربعاء 23 نوفمبر
المغرب × كرواتيا
ألمانيا × اليابان
إسبانيا × كوستاريكا
بلجيكا × كندا
الخميس 24 نوفمبر
سويسرا × الكاميرون
أوروجواي × كوريا الجنوبية
البرتغال × غانا
البرازيل × صربيا
الجمعة 25 نوفمبر
ويلز × إيران
قطر × السنغال
هولندا × الإكوادور
إنجلترا × الولايات المتحدة
السبت 26 نوفمبر
تونس × أستراليا
بولندا × السعودية
فرنسا × الدنمارك
الأرجنتين × المكسيك
الأحد 27 نوفمبر
اليابان × كوستاريكا
بلجيكا × المغرب
كرواتيا × كندا
إسبانيا × ألمانيا
الاثنين 28 نوفمبر
الكاميرون × صربيا
كوريا الجنوبية × غانا
البرازيل × سويسرا
البرتغال × أوروجواي
الثلاثاء 29 نوفمبر
هولندا × قطر
الإكوادور × السنغال
ويلز × إنجلترا
إيران × الولايات المتحدة
الأربعاء 30 نوفمبر
تونس × فرنسا
أستراليا × الدنمارك
بولندا × الأرجنتين
السعودية × المكسيك
الخميس 1 ديسمبر
كرواتيا × بلجيكا
بين كندا × المغرب
اليابان × إسبانيا
كوستاريكا × ألمانيا
الجمعة 2 ديسمبر
كوريا الجنوبية × البرتغال
غانا × أوروجواي
الكاميرون × البرازيل
صربيا × سويسرا
مواعيد دور ال 16 ببطولة كأس العالم
السبت 3 ديسمبر
متصدر المجموعة “أ” × وصيف المجموعة “ب”
متصدر المجموعة “ج” × وصيف المجموعة “د”
الأحد 4 ديسمبر
متصدر المجموعة “د” × وصيف المجموعة “ج”
متصدر المجموعة “ب” × وصيف المجموعة “أ”
الإثنين 5 ديسمبر
متصدر المجموعة الخامسة × وصيف المجموعة السادسة
متصدر المجموعة السابعة × وصيف المجموعة الثانية
الثلاثاء 6 ديسمبر
متصدر المجموعة السادسة × وصيف المجموعة الخامسة
متصدر المجموعة H × وصيف المجموعة السابعة
مواعيد مباريات ربع نهائي كأس العالم قطر 2022
الجمعة 9 ديسمبر
ربع النهائي 1
ربع النهائي 2
السبت 10 ديسمبر
ربع النهائي 3
ربع النهائي 4
موعد مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022
الثلاثاء 13 ديسمبر
نصف النهائي الأول
الأربعاء 14 ديسمبر
نصف النهائي الثاني
موعد مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم قطر 2022
السبت 17 ديسمبر
الخاسر من نصف النهائي 1 مقابل الخاسر من نصف النهائي 2
موعد نهائي كأس العالم قطر 2022
السبت 18 ديسمبر
الفائز في نصف النهائي 1 مقابل الفائز في نصف النهائي 2
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