قناة رياضية تذيع 22 مباراة مجانا في كأس العالم

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تنطلق منافسات بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 32 منتخبا.



وتنطلق الصافرة الأولى لبطولة كأس العالم مع المنتخب المضيف منتخب قطر بمباراة تجمعه مع نظيره منتخب الإكوادور على الملعب البيت.

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وجرى في وقت سابق توزيع المنتخبات الـ32 المشاركة في نهائيات كأس العالم على 8 مجموعات في الدور الأول بواقع 4 منتخبات في كل واحدة.قناة على النايل سات تنقل 22 مباراة في كأس العالم مجانا22 مباراة في كأس العالم مجاناوقررت قنوات الكأس القطرية نقل 22 مباراة من بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 مجانا على قنواتها الأربعة المفتوحة على النايل سات تردد 11919 H 27500 حزمة عامة وهم نفس المباريات التي سوف تقوم ببثها قنوات beIN SPORTS المشفرة على النايل سات.مواعيد دور المجموعات فى كأس العالمالأحد 20 نوفمبرقطر × الإكوادورالإثنين 21 نوفمبرإنجلترا × إيرانالسنغال × هولنداالولايات المتحدة × ويلزالثلاثاء 22 نوفمبرالأرجنتين × السعوديةالدنمارك × تونسالمكسيك × بولندافرنسا × أسترالياالأربعاء 23 نوفمبرالمغرب × كرواتياألمانيا × اليابانإسبانيا × كوستاريكابلجيكا × كنداالخميس 24 نوفمبرسويسرا × الكاميرونأوروجواي × كوريا الجنوبيةالبرتغال × غاناالبرازيل × صربياالجمعة 25 نوفمبرويلز × إيرانقطر × السنغالهولندا × الإكوادورإنجلترا × الولايات المتحدةالسبت 26 نوفمبرتونس × أستراليابولندا × السعوديةفرنسا × الدنماركالأرجنتين × المكسيكالأحد 27 نوفمبراليابان × كوستاريكابلجيكا × المغربكرواتيا × كنداإسبانيا × ألمانياالاثنين 28 نوفمبرالكاميرون × صربياكوريا الجنوبية × غاناالبرازيل × سويسراالبرتغال × أوروجوايالثلاثاء 29 نوفمبرهولندا × قطرالإكوادور × السنغالويلز × إنجلتراإيران × الولايات المتحدةالأربعاء 30 نوفمبرتونس × فرنساأستراليا × الدنماركبولندا × الأرجنتينالسعودية × المكسيكالخميس 1 ديسمبركرواتيا × بلجيكابين كندا × المغرباليابان × إسبانياكوستاريكا × ألمانياالجمعة 2 ديسمبركوريا الجنوبية × البرتغالغانا × أوروجوايالكاميرون × البرازيلصربيا × سويسرامواعيد دور ال 16 ببطولة كأس العالمالسبت 3 ديسمبرمتصدر المجموعة “أ” × وصيف المجموعة “ب”متصدر المجموعة “ج” × وصيف المجموعة “د”الأحد 4 ديسمبرمتصدر المجموعة “د” × وصيف المجموعة “ج”متصدر المجموعة “ب” × وصيف المجموعة “أ”الإثنين 5 ديسمبرمتصدر المجموعة الخامسة × وصيف المجموعة السادسةمتصدر المجموعة السابعة × وصيف المجموعة الثانيةالثلاثاء 6 ديسمبرمتصدر المجموعة السادسة × وصيف المجموعة الخامسةمتصدر المجموعة H × وصيف المجموعة السابعةمواعيد مباريات ربع نهائي كأس العالم قطر 2022الجمعة 9 ديسمبرربع النهائي 1ربع النهائي 2السبت 10 ديسمبرربع النهائي 3ربع النهائي 4موعد مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022الثلاثاء 13 ديسمبرنصف النهائي الأولالأربعاء 14 ديسمبرنصف النهائي الثانيموعد مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم قطر 2022السبت 17 ديسمبرالخاسر من نصف النهائي 1 مقابل الخاسر من نصف النهائي 2موعد نهائي كأس العالم قطر 2022السبت 18 ديسمبرالفائز في نصف النهائي 1 مقابل الفائز في نصف النهائي 2