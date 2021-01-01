ب 5000 جنيه.. هاتف بإمكانيات جبارة من سامسونج يرى النور قريباً



سامسونج سامسونج

تستعد شركة سامسونج Samsung، لإطلاق هاتف جديد من سلسلة Galaxy A منخفضة التكلفة، والذي تعمل الشركة على تطويره منذ فترة حيث سيأتي خلفا لإصدار العام الماضي Galaxy A13 5G، واليوم كشفت بعض التسريباب تفاصيل مهمة حول الهاتف الجديد. منخفضة التكلفة، والذي تعمل الشركة على تطويره منذ فترة حيث سيأتي خلفا لإصدار العام الماضي Galaxy A13 5G، واليوم كشفت بعض التسريبات تفاصيل مهمة حول الهاتف الجديد.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشف تقرير جديد صادر عن Galaxy Club، بعض المواصفات الرئيسية لهاتف Galaxy A14 القادم من سامسونج، والذي سيتميز بكاميرا أمامية عالية الدقة وبطارية بسعة كبيرة تكفي للعمل طويلا.



هاتف جديد سيرى النور قريبًا من سامسونج

وتبعًا للمعلومات، سيتميز الهاتف الجديد من سامسونج بتصميم مسطح وشاشة ذات حواف رفيعة، تتضمن نوتش على شكل قطرة ماء أعلى منتصفها، مخصص للكاميرا الأمامية التي ستأتي بدقة 13 ميجابكسل.

قد يعجبك أيضا...

ونظرًا لأن هاتف Galaxy A14، سيأتي خلفًا لطراز جالكسي اى 13، الذي أطلقته سامسونج في وقت سابق من هذا العام، سيتشارك الجهاز المرتقب في بعض مواصفات شقيقه السابق، من بينها كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل.ووفقا للتسريبات، سيتميز هاتف سامسونج Galaxy A14، ببطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تعمل مع تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات، ومن المتوقع أن يحصل الهاتف على قارئ لبصمات الأصابع مثبت في الإطار الجانبي للجهاز.وأشارت التسريبات، إلى أنه من المحتمل أن يأتي هاتف Galaxy A14، مع شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.8 بوصة، بجودة عرض FHD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية.ومن المتوقع أيضا، أن يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية في تصميم دائري ذو حلقات بارزة قليلا عن ظهر الجهاز، الرئيسية منها ستأتي بدقة 50 ميجابكسل إلى جانب مستشعرين بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الماكرو والعمق.ومن المحتمل أن يعمل هاتف Galaxy A14، بإحدي معالجات شركة ميدياتك التايوانية، شير التقرير الأخير إلى أنه سيتم إطلاق هاتف A14 قبل نهاية العام الجاري، مقابل سعر حوالي 230 يورو (أي ما يقرب من 5400 جنيه مصري).