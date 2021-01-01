تعلن ريلمي الموعد الرسمي لإطلاق هواتفها Realme 10.. مواصفات

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صورة الخبر: Realme 10
Realme 10

أعلنت شركة ريلمي الصينية الموعد الرسمي لإطلاق سلسلة هواتف ريلمي Realme 10 ، حيث تتكون السلسلة من 3 هواتف رئيسية بنسخة 4G و 5G وهم : النسخة الأساسية Realme 10 ، والنسخ المميزة لهاتفي Realme 10 Pro و + Realme 10 Pro.



وبحسب موقع GizChina فإن ريلمي ستطلق سلسلة ريلمي Realme 10 يوم 9 نوفمبر القادم في حدث كبير في الصين، حيث تعتبر الهواتف مخصصة للفئة المتوسطة، مع إمكانات جيدة في الشاشة والكاميرا والبطارية ، مع أداء جيد، بالإضافة إلى سعر مناسب.

وسيأتي هاتف ريلمي Realme 10 الأساسي بشاشة قياس 6.63 بوصة من نوع LCD ، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، وجودة +Full HD ، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاومة للمياه والغبار، مع ثلاثة ألوان مختلفة هي الأزرق والرمادي الغامق والوردي.



وسيقدم هاتف Realme 10 الأساسي على كاميرا خلفية ثنائية، الرئيسية ستأتي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع كاميرا أخرى بزاوية عريضة دقة 5 ميجا بيكسل، ونوتش صغير في أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية لتصوير السيلفي و إجراء مكالمات الفيديو دقة 20 ميجا بيكسل.

ويعمل هاتف ريلمي Realme 10 الأساسي بمعالج من نوع Helio G99 مع ذاكرة وصول عشوائي 6 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية 128 و 256 جيجا بايت، مع نظام التشغيل أندرويد 13، مع بطارية 4500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 33 واط .

المصدر: صدى البلد

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