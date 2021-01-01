تعرف كيف ستبدو سلسلة جوالات ايفون 15 القادمة



ايفون 15 ايفون 15

كشفت تسريبات جديدة عن أن شركة ابل الأمريكية ستجري عددًا من التغييرات الجذرية على سلسلة جوالات ايفون 15 القادمة.



والمثير للاهتمام أن هذه التغييرات سوف تشمل تميز الشركة بالإمكانات الموجودة في طرز Pro الخاصة بها.



ويأتي هذا الخبر وفقًا للمحلل الشهير ” Ming-Chi Kuo”.

قد يعجبك أيضا...

وقد ذكر “Ming-Chi Kuo” أن ابل ستطلق طرازين من الفئة الأكثر تميزًا من سلسلة جوالاتها هما: ايفون 15 Pro وايفون 15 Ultra.وأضاف: سيكون الأخير بدلًا من ايفون 15 Pro Max الذي اعتاد عليه مستخدمو وجمهور الشركة.– مواصفات سلسلة جوالات ايفون 15:مواصفات سلسلة جوالات ايفون 15من المعروف أن طرز Pro من ابل تحصل على نفس القدرات الخاصة بالكاميرا، مع عدد من التغييرات الطفيفة في الشاشة فقط والبطارية.لكن هذه المرة ستطلق شركة ابل جوال ايفون 15 Pro مختلفًا عن ايفون 15 Ultra في القدرات المتعلقة بالكاميرا.نتيجة لذلك من المحتمل أن يحصل جوال ايفون 15 Pro على تحديث للكاميرا من خلال إضافة عنصر بصري جديد مقارنة بسابقه ايفون 14 Pro.وفقًا للتسريبات من المقرر أنه سيتم تقليل التشوه في الكاميرا، وهو أمر مهم بشكل خاص في العدسات ذات الزاوية الواسعة.أما بالنسبة لجوال ايفون 15 Ultra الذي سيصبح الأكثر تميزًا في السلسلة فسيأتي بـ:قدرات كاميرا أفضل مع تحسينات كبيرة.عدسة بيريسكوب جديدة بمعدل 5 أضعاف أكبر تتيح تقريب بصري 10x أو أكبر.وستكون تلك المواصفات على غرار جوال Galaxy S22 Ultra الرائد من شركة سامسونج الكورية الجنوبية.ويرجع ذلك جزئيًا إلى هدف شركة ابل الأمريكية الواضح المتمثل في زيادة تمييز هذه الطرز عن الطرز غير الاحترافية.يذكر أنه في وقت سابق كشفت بعض التقارير عن أن سلسلة جوالات ايفون 15 القادمة ستصدر جميعها بشاحن من نوع USB-C.بينما ستحصل الطرز الأفضل على الشواحن الجديدة.وبذلك يصبح الأمر أكبر تغيير من نوعه في جوالات ايفون منذ أن أصدرت الشركة شاحن Lightning منذ 10 سنوات.