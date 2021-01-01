تويتر تفقد آلاف المتابعين بعد استحواذ ماسك لهذه الأسباب

نشر العديد من مستخدمي تويتر أنهم فقدوا متابعين منذ اكتمال عملية الاستحواذ البالغة 44 مليار دولار لإيلون ماسك، ولعل الأسباب تعود لأكثر من احتمال، فقد يكون الأشخاص يفقدون متابعين على تويتر؛ لأن المستخدمين يقومون بإلغاء تنشيط حساباتهم احتجاجًا على شراء ماسك، والاحتمال الآخر هو أن ماسك قد عمل بالفعل على تقليل عدد الروبوتات على النظام الأساسي، والتي يُقال إنها تشكل 5% من جميع حسابات المستخدمين.
وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، نشر مستخدم تويترbenjaminwittes يوم الجمعة: "رائع. يبدو أن الناس يتخلصون من حساباتهم على تويتر، أعتقد أنني فقدت حوالي 700 متابع في الساعات القليلة الماضية.. هل يعاني الآخرون من شيء مشابه؟".
كما أنه في غضون ذلك، نشر hilaryluros: "لقد فقدت للتو 50 متابعًا على تويتر.. لقد بدأ التطهير العظيم".
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