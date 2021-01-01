تويتر تفقد آلاف المتابعين بعد استحواذ ماسك لهذه الأسباب

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نشر العديد من مستخدمي تويتر أنهم فقدوا متابعين منذ اكتمال عملية الاستحواذ البالغة 44 مليار دولار لإيلون ماسك، ولعل الأسباب تعود لأكثر من احتمال، فقد يكون الأشخاص يفقدون متابعين على تويتر؛ لأن المستخدمين يقومون بإلغاء تنشيط حساباتهم احتجاجًا على شراء ماسك، والاحتمال الآخر هو أن ماسك قد عمل بالفعل على تقليل عدد الروبوتات على النظام الأساسي، والتي يُقال إنها تشكل 5% من جميع حسابات المستخدمين.



وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، نشر مستخدم تويترbenjaminwittes يوم الجمعة: "رائع. يبدو أن الناس يتخلصون من حساباتهم على تويتر، أعتقد أنني فقدت حوالي 700 متابع في الساعات القليلة الماضية.. هل يعاني الآخرون من شيء مشابه؟".



كما أنه في غضون ذلك، نشر hilaryluros: "لقد فقدت للتو 50 متابعًا على تويتر.. لقد بدأ التطهير العظيم".

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وقالAuschwitzMuseum، الحساب الرسمي لنصب أوشفيتز التذكاري في بولندا، إنه يلاحظ انخفاضًا غريبًا في عدد المتابعين حوالي 2500 متابع منذ مساء الخميس.كما قال byKateSmith @: "رائع.. لقد فقدت بضع مئات من المتابعين بين عشية وضحاها.. مرحبًا بك في تويتر يا إيلون".وفي وقت سابق من الشهر، عندما قرر ماسك المضي قدمًا في خططه للاستحواذ على تويتر، قال عضو الكونجرس الأمريكي مات جايتز (RepMattGaetz) إنه فقد 16000 متابع، بينما قالتSharylAttkisson إنها فقدت حوالي 6000 متابع في غضون ساعتين".وأكمل ماسك، أغنى شخص في العالم بثروة صافية تزيد على 210 مليارات دولار، عملية شرائه لموقع تويتر يوم الخميس بعد معركة قانونية طويلة وشهور من عدم اليقين، وبعد إتمام الصفقة أخيرًا، بدأ ماسك عهده على تويتر بطريقة جريئة، من خلال طرد بعض كبار المديرين التنفيذيين في تويتر على الفور من مقرها في سان فرانسيسكو.