تحدي صعب ل”آبل” بسبب تراجع مبيعات آيفون في الصين



آبل آبل

تواجه "آبل"، تحدي بارز ناتج عن انخفاض سريع في المبيعات الأسبوعية لهواتف "أيفون" في الصين خاصة أن منتجها لم كثيراً بالتباطؤ الاقتصادي العالمي.



ووفقاً لبنك الاستثمار "جيفريز" (Jefferies)، انخفضت مبيعات الشركة، من هواتف "أيفون" في الصين في الأسبوع الذي بدأ 24 أكتوبر، وهو الأسبوع الثالث على التوالي من الانخفاضات الكبيرة.



كتب محللو "جيفريز"، بمن فيهم إديسون لي، في مذكرة إنه مع أخذ طرح الجهاز في وقت سابق من هذا العام في الاعتبار، لا يزال الاتجاه الهبوطي مستمراً، كما كان أسوأ من الانخفاضات التي حدثت مؤخراً لمنافستها من الأجهزة التي تعمل بنظام "أندرويد".

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الصين تحذر الولايات المتحدة من محاولة احتواء وتحجيم بكين "أطول مذيع في الصين" يكشف سر سعادة المواطنين في شمال شرق البلاد كندا تتحدث عن حوار مع الصين وروسياخلال الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، ارتفعت مبيعات "أيفون" في الصين 5.7% مقارنة بانخفاض بلغ 15.2% من البدائل التي تعمل بنظام "أندرويد".وفقاً لتقديرات المحللين، تغير ذلك خلال الشهر الماضي، وربما تكون "أبل" خسرت 4 إلى 5 نقاط مئوية من حصة السوق في البلاد.كتب "لي": "رغم أن (أيفون) كان متألقاً، فقد انطفأ بعض بريقه، وتشير بيانات حديثة إلى خطر التراجع لأسوأ مركز. هذا اتجاه سلبي متزايد لسوق الهواتف الذكية، لكنه مدعاة للقلق لسلسلة إمدادات (أيفون) بشكل خاص".سجلت سوق الهواتف الذكية على المستوى العالمي 3 انخفاضات فصلية على التوالي في الشحنات هذا العام، بحسب شركة "كاناليس" (Canalys) لأبحاث السوق. وتراجع إقبال المستهلكين للمنتجات الاختيارية، مثل الأجهزة الإلكترونية الشخصية، مع ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة أسعار الطاقة.في الصين، قلل التباطؤ الاقتصادي والإغلاقات بسبب فيروس "كوفيد-19" من الزخم في المبيعات. وصفت شركة "سامسونغ إلكترونيكس" سوق الهواتف المحمولة المتباطئة في الصين بأنها عبء على أنشطة المكونات، خلال حديثها عن الأرباح هذا الشهر.اشترى المستهلكون الصينيون بالفعل عدداً أقل من أجهزة "أيفون 14" في الأيام الأولى بعد توفره في سبتمبر مقارنة بسلفه منذ عام. كما انخفضت شحنات الهواتف الذكية في الصين قرابة 21% في أغسطس، وفقاً لبيانات على مستوى البلاد نُشرت الأسبوع الماضي، مُختتِمة بذلك عاماً من انخفاض المبيعات في السوق.ذكر تقرير لـ"بلومبرج نيوز" الشهر الماضي أن "أبل" تخلّت أيضاً عن خططها لزيادة إنتاجها من منتجات أسرة "أيفون 14".