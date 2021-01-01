قد تصدر آبل ماك بوك برو M2 فى هذا الموعد



ماك بوك برو M2 ماك بوك برو M2

لن تصدر آبل أي أجهزة ماك جديدة قبل نهاية العام، وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج، خططت الشركة للإعلان عن إصدارات M2 الجديدة من أجهزة MacBook Pro مقاس 14 و16 بوصة "في وقت مبكر من هذا الخريف"، لكن آبل تهدف إلى تقديمها في الربع الأول من عام 2023. ويضيف جورمان ذلك من المرجح أن يتزامن الإطلاق مع إصدار macOS Ventura 13.3. كتب قائلاً: "نادرًا ما أطلقت آبل منتجات جديدة في يناير أو فبراير خلال السنوات الأخيرة، لذلك أتوقع أن يتم الإعلان عن أجهزة ماك الجديدة بحلول النصف الأول من شهر مارس"، "يتماشى ذلك مع مواعيد الشحن المخطط لها للبرنامج المقابل، ولكنه أيضًا منطقي في ضوء تاريخ آبل الحديث في إطلاق أجهزة ماك جديدة خلال ذلك الشهر، بما في ذلك Mac Studio هذا العام." يشير جورمان إلى دعوة أرباح آبل الأخيرة للحصول على أدلة داعمة، في وقت سابق من هذا الأسبوع، أخبر تيم كوك المحللين أن خط إنتاج الشركة لموسم الأعياد "محدد" وفقا لما نقله موقع Engadget. قدم المدير المالي لوكا مايستري تأكيدًا أقوى، مشيرًا إلى أنه يتوقع أن تنخفض عائدات ماك بشكل كبير في ديسمبر، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدم وجود MacBook Pros جديدة لتعزيز المبيعات. سيعرض ماك بوك برو الجديد نفس التصميم مثل طرازات 2021 الحالية. التغيير الأساسي الذي خططت له آبل هو تضمين شرائح M2 Pro وM2 Max الجديدة، وفقًا لـ جورمان، فإن M2 Max سيحتوي على ما يصل إلى 12 نواة لوحدة المعالجة المركزية و38 مركزًا لوحدة معالجة الرسومات. بينما لا يتوقع مستخدمو آبل أي أجهزة أخرى من الشركة قبل نهاية العام، لا تزال الشركة تعمل على برامج جديدة. يقول جورمان أن iOS 16.2 و iPadOS 16.2 سيصلان بحلول منتصف ديسمبر، تقوم الشركة حاليًا باختبار تلك التحديثات بين المطورين.