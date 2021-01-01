التحام "حلم السماوات" بمحطة الفضاء الصينية

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أعلنت مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية، التحام الجزء الثالث وهي وحدة "منغتيان"، مع محطة الفضاء التي تبنيها.



والتحمت "منغتيان" بالمحطة الفضائية الصينية "تيانغونغ"، بعد قرابة 13 ساعة من إطلاقها.



https://twitter.com/i/status/1587097501559304192

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وأطلقت الصين يوم الاثنين الجزء الثالث والأخير من محطة الفضاء التي تبنيها على ما أظهرت مشاهد مباشرة بثها التلفزيون العام "سي سي تي في".ومن شأن هذه المرحلة السماح بتشغيل محطة "تيانغونغ" الصينية (القصر السماوي) بالكامل وتوفير وجود دائم لبكين في الفضاء.وأطلق الجزء الذي سمي "منغتيان" (حلم السماوات) بواسطة صاروخ لونغ مارتش 5 بي من جزيرة هينان المدارية في جنوب الصين.حلم الصين في الفضاء"منغتيان" هو الجزء الثالث والأخير الرئيسي لمحطة "تيانغونغ" التي تتخذ شكل حرف تي.احتاج تجميع المحطة إلى 11 مهمة.ستسمح مهمة الاثنين بنقل معدات عملية متطورة.ستبقى المحطة على مدار منخفض يراوح بين 400 و450 كيلومترا فوق الأرض لمدة عشر سنوات على الأقل مع هدف معلن بالمحافظة على وجود بشري طويل الأمد في الفضاء.مع أن الصين لا تتوقع تعاونا دوليا بشأن محطتها الفضائية، أكدت بكين أنها منفتحة على التعاون مع أطراف أجنبية.تستثمر الصين منذ عقود عدة مليارات الدولارات في برنامجها الفضائي.تعزز الطموح الصيني ببناء محطة فضائية جزئيا برفض الولايات المتحدة مشاركة الصينيين في برنامج محطة الفضاء الدولية التي تتعاون في إطارها الولايات المتحدة وروسيا وكندا وأوروبا واليابان.أرسلت الصين أول رائد فضاء لها إلى الفضاء العام 2003.أطلقت بكين العام 2019 مركبة حطت على الجانب المظلم من القمر في سابقة عالمية.في 2020 نقلت الصين عينات من القمر وأطلقت كذلك مسبارا صغيرا على المريخ.تنوي الصين إرسال رواد فضاء إلى القمر بحلول 2030.