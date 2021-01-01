رسميا الإعلان عن دخول مصنع انتاج وإصلاح المدرعات لسوق السيارات في مصر

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خلال الأيام القليلة الماضية أعلن مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات في مصر عن قرار جديد اتخذه مجلس إدارة المصنع، وهو قرار بتوسيع نطاق عمل المصنع ليشمل أنشطة شراء وبيع وتجارة السيارات أو المركبات الجديدة بمختلف أنواعها في السوق المصري.



وتم اتخاذ هذا القرار من قبل مجلس إدارة المصنع في 26 سبتمبر من عام 2022 الحالي، لكن تم نشره بشكل رسمي في جريدة الوقائع المصرية خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر 2022.



جدير بالذكر أن مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات يتعاون بالفعل مع شركة MCV في مصر لإنتاج وتصنيع الأتوبيسات الكهربائية، كما يشتهر المصنع بانتاجه للدبابات منذ عام 1992، بالإضافة لعربات النجدة ومقطورات لحمل الدبابات والمركبات المدرعة.