بالفيديو : الكشف رسميا عن كاديلاك سيلستيك الكهربائية الفخمة



كاديلاك سيلستيك الكهربائية كاديلاك سيلستيك الكهربائية

نشر موقع Carwow الإنجليزي المتخصص في السيارات خلال الايام القليلة الماضية فيديو استعرض فيه سيارة جديدة من كاديلاك تم الكشف عنها مؤخرا، وهي سيارة كاديلاك سيلستيك التي تنتمي لفئة سيارات الصالون الكهربائية الفخمة.



وتحاول الشركة الأمريكية من خلال هذا الموديل منافسة سيارات كهربائية فخمة من شركات أخرى، وهم مرسيدس-بنز EQS، وأيضا رولز-رويس سبيكتر الجديدة، وذكرت الشركة أن هذه السيارة مزودة بمحركين كهربائيين بقوة إجمالية تصل إلى 600 حصان، و870 نيوتن متر من عزم الدوران.



جدير بالذكر أن هذا الموقع الإنجليزي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.

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ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من كاديلاك وأهم مميزاته من وجهة نظر السائق، كما ننصح بتفعيل خاصية الترجمة التلقائية للعربية بموقع يوتيوب، وذلك باتباع الخطوات التالية:- الضغط على الزر الذي يحمل كلمة CC في الجزء السفلي الأيمن من أزرار التحكم في الفيديو.- الضغط على الزر الذي يحمل علامة ترس المجاور للزر السابق.- الضغط على اختيار Subtitles/CC بالقائمة التي تظهر أمامك.- الضغط على اختيار Auto-Translate بالقائمة.- الضغط على اختيار Arabic بالقائمة.شاهد الفيديو: