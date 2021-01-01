يبدأ وكيل جاك اختبار سيارة S2 الكهربائية الجديدة في مصر



جاك S2 جاك S2

شهدت الأيام القليلة الماضية إعلان شركة القصراوي جروب باعتبارها وكيلا لسيارات جاك في مصر عن بدء الشرك في اختبار سيارتها S2 الكهربائية الجديدة في مصر.



وأوضحت الشركة أنها بدأت التجارب بعد وصول أول دفعة أرسلتها الشركة الأم من هذه السيارة إلى مصر، وتهدف هذه الاختبارات إلى تحديد مدى فعالية هذه السيارة الكهربائية في السوق المصري، وسيتوقف تقديم هذا الموديل محليا على مدى إيجابية هذه الاختبارات العملية.



وعلى جانب أخر طلبت مجموعة القصراوي من شركة سيتروين الفرنسية (وذلك باعتبارها وكيلا لسياراتها في مصر) بعض من السيارات الكهربائية التي تنتجها سيتروين لتجربتها في مصر، لكن لم تصل هذه الدفعة من السيارات الكهربائية إلى السوق المصري حتى الأن.