زياده الأسعار يصيب سيارات ميتسوبيشي موديل 2023



ميتسوبيشي ميتسوبيشي

كشفت شركة دايموند موتورز، الوكيل الرسمي للعلامة اليابانية ميتسوبيشي في مصر، عن ارتفاع اسعار سياراتها ميتسوبيشي ميراج وأتراج موديل 2023، بقيمة زيادة سعرية بلغت 10 آلاف جنيه على السيارتين في السوق المحلية.



أسعار سيارات ميتسوبيشي ميراج موديل 2023

حيث ارتفعت أسعار سيارات ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 لتصل إلى 365 ألف جنيه، بدلًا من 355 ألف جنيه



وزودت سيارات ميتسوبيشي ميراج بمحرك MIVEC سعة 1200 سي سي، ثلاثي الأسطوانات، يولد قوة 57 حصان، عند 6000 دورة في الدقيقة، وعزم دوران أقصى قدره 100 نيوتن/ متر عند 4.000 دورة في الدقيقة، ويتصل بناقل حركة أتوماتيكي سداسي السرعات CVt.

قد يعجبك أيضا...

أسعار سيارات ميتسوبيشي أتراج موديل 2023سيارات ميتسوبيشي أتراج موديل 2023 الجديدة كلياًبينما قفزت أسعار سيارات ميتسوبيشي أتراج موديل 2023 لتصل إلى 350 ألف جنيه، مقارنة بـ 340 ألفاً سابقاً.وتعتمد سيارات ميتسوبيشي أتراج موديل 202، بمحرك ثلاثي الأسطوانات، سعة 1.2 لتر، ينتج قوة قدرها 76 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 100 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أتوماتيكي 6 سرعات “CVT “.