"مصر حلوان" تقدم "إيليوس E70 برو" الكهربائية في مصر



إيليوس E70 برو إيليوس E70 برو

كشفت شركة "مصر حلوان للسيارات" الوكيل المحلي لعلامة "دونج فينج" الصينية عن سيارتها الكهربائية الاولى في السوق المحلي "إيليوس E70 برو - Aeolus E70 PRO".



ويتزامن هذا الكشف مع توقيت طرح السيارة الجديدة عالمياً، حيث تقدم "مصر حلوان" النسخة الجديدة والمطورة من السيارة، والتي تتمتع بمواصفات تتناسب مع طبيعة الطرق المصرية، إلى جانب ضمان على السيارة لمدة 6 سنوات أو 150,000 كم أيهما أقرب، وضمان ثماني 8 سنوات أو 500,000 كم على البطارية.



وتقدم "إيليوس E70 برو" محليًا كموديل 2023.. وتنتمي إلى فئة السيدان الرياضية بتصميم خارجي رياضي، وتجهيزات سلامة وأمان بتقييم 5 نجوم في اختبارات C-NCAP.

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منظومة الحركة ونظام الشحن في "إيليوس E70 برو":وتستمد "إيليوس E70 برو" طاقتها من بطارية من نوع LFP الآمنة، والمقدمة من شركة CATL العالمية، وتأتي البطارية بسعة 51 كيلو وات متصلة بمحرك كهربائي قدرته 160 حصان ويبلغ عزم الدوران الأقصى له 230 نيوتن/متر.وتستهلك "إيليوس E70 برو" ما يقارب من 12.7 كيلو وات من الطاقة لكل 100 كيلومتر، وهو ما يمنح السيارة أقصى مدى سير يبلغ 400 كيلو متر بالشحنة الواحدة.طرق الشحن في "إيليوس E70 برو":يقدم الوكيل حلولاً متكاملة لعملية شحن مضمونة وسلسة، حيث أضافت شركة مصر حلوان للسيارة شاحن عالي القدرة وكابل تحويل.. كما يتوافر مع السيارة الشاحن المنزلي بقدرة 32 أمبير / 7 كيلو وات ليشحن السيارة شحنة كاملة من الصفر حتى 100% خلال 8 ساعات.كما يمكن للسيارة أن تشحن عبر محطات الشحن العاملة بالنظام الأوروبي باستخدام كابل شحن AC للتحويل من TYPE II الأوروبي إلى GB/T الصيني، وهو المضاف إلى السيارة بمعرفة الشركة.وبالشحن السريع على بروتوكول GB/T تتميز السيارة بأنها تقوم بشحن ما يكفي للسير مسافة 100 كيلومتر خلال 10 دقائق فقط، وتشحن في المستوى من 30% إلى 80% خلال 30 دقيقة.التصميم والتجهيزات في "إيليوس E70 برو":التصميم الخارجي:تحمل "إيليوس E70 برو" الجينات الرياضية الموجودة في نسختها العاملة بالبنزين حيث تم تزيين أجزاء أمامية وخلفية من السيارة بلمسات باللون الأصفر الفاتح، تشمل حليات صفراء زاهية ملفتة للنظر تعبر عن هوية السيارة الكهربائية.كما تم استخدام فكرة الشفرة الطائرة في تصميم جنوط السيارة الجديدة من الألومنيوم، والتي تأتي بشكل غير نمطي تماماً بقياس 17 بوصة.واستبدلت الشبكة الأمامية بفتحة شحن السيارة، مع وجود فتحات هواء في الأسفل.. كما تأتي منظومة الإضاءة الأمامية في "إيليوس E70 برو" بتكنولوجيا LED أمامية أوتوماتيكية مع إمكانية تعديل مستوى ارتفاع الإضاءة.التجهيزات الداخلية:تعتمد السيارة بشكل أساسي على بساطة التصميم وسهولة الاستخدام، حيث تم بناء لوحة البيانات والتحكم المركزي بأسلوب متكامل ليتم التحكم في الراديو والموسيقى والفيديو والبلوتوث والهاتف ووصلات USB وتكييف الهواء ووظائف أخرى من خلال شاشة وسائط متعددة LCD بحجم 10.25 بوصة تعمل باللمس.كما يمكن التحكم في قنوات الراديو والصوت والمحادثة الهاتفية ومثبت السرعة وعداد المسافات ومتابعة ضغط الإطارات عن طريق أزرار عجلة القيادة.تتميز السيارة من الداخل بالبساطة والأناقة، وتظهر تفاصيل فاخرة في كل مكان، خصوصاً في الـتصميم المريح والراقي للخمسة مقاعد الجلدية الفاخرة والخطوط الصفراء المميزة في المقاعد والمقصورة الداخلية.وتحتوي مقصورة الركاب على ما يصل إلى 20 مكان تخزين سهل، وصندوق تخزين كبير بسعة 504 لترًا.وللراحة والأمان يوجد بالسيارة مثبت سرعة، مرايات كهربائية، نوافذ أمامية وخلفية كهربائية تغلق وتفتح بضغطة واحدة مع أمان عدم الغلق على الأشياء.كما يمكن دخول وتشغيل السيارة بالبصمة بدون مفتاح مع تحكم الغلق المركزي..وتأتي أنظمة الأمان والسلامة في "إيليوس E70 برو" على النحو التالي:2 وسائد هوائيةنظام مانع إنغلاق المكابح ABSنظام الثبات الإلكتروني ESCنظام توزيع قوة الفرامل بين العجلات الأمامية والخلفية حسب وزن الركاب EBDنظام حماية الأطفالمساعدات الفرامل فى حالة الطوارئ BAنظام التثبيت على المطالع والمنزلقات HASنظام التحكم في الجر TCS