أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء بعد الارتفاع العالمي



أسعار الذهب أسعار الذهب

استهلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022 تداولاتها على التراجع الذي تفاجأت به الأسواق بختام تعاملات أمس، فيما واصل سعر الأونصة «الأوقية» بالبورصة العالمية التداول في المنطقة الخضراء وسجلت مع نهاية معاملات مساء الثلاثاء 1650 دولارًا لتصعد 1%.



أسعار الجنيه الذهب اليوم

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر خلال تعاملات الصباح عند مستوى 9656 جنيهًا بدون المصنعية والدمغة والضريبة.



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فيما كشفت تعاملات أكبر 3 محلات للصاغة في مصر، عن أكثر أنواع المنتجات بيعًا خلال الأسبوع الجاري، لاسيما فيما يتعلق بالهدايا، ومنها دلاية جنيه ذهب أصفر برج الدلو عيار 21 بسعر يبلغ 11079 جنيها، ذهب أصفر عيار 24 "فرعوني- كينج توت" - 10 جرامات بسعر 14723 جنيها، دلاية جنيه ذهب أصفر" بحبك " عيار 21 بسعر قدره 11044 جنيها، كما سجلت سبيكة ذهب أصفر "فرعونى - نفرتارى" عيار 24 وزن 50 جراما نحو 72887 جنيها.

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أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصرسعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر 2 نوفمبر 2022، ثبت على تراجع أمس، وسجلت المستويات السعرية للأعيرة المختلفة كما يلي:أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 سجلت نحو 1207 جنيهات، وبلغ سعر عيار الذهب 24 مستوى 1379 جنيها، فيما سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 مستوى 1035 جنيهًا، وتداول الذهب عيار 14 عند مستوى 807 جنيهات.سعر الدولار اليوم البنك الأهليأسعار الدولار اليوم الأربعاء في مصر خلال التعاملات الصباحية عند مستويات إغلاق أمس المرتفعة، وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي مستوى شراء قدره 24 جنيهًا، فيما بلغ سعر البيع مستوى 24.10 جنيه للبيع.سعر الذهب عالميًا بالدولارصعدت أسعار الذهب في البورصة العالمية بنحو 1% حيث سجلت مستوى 1650 دولارًا مع نهايات يوم أمس الثلاثاء، فيما تترقب الأسواق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء بخصوص تحديد أسعار الفائدة والتي بسببها هبط سعر الدولار الأمريكي أمس بأكثر من 5%، ولذلك انعكس ذلك على أسعار الذهب بالإيجاب.بورصة الذهب في مصرمنذ الإعلان عن طرح سبائك الذهب للتداول في مصر، واعتقد البعض أن مصر بها بورصة للذهب، وهو ما نفاه رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية سابقًا رفيق عباسي، حيث صرح لـ"بوابة الأهرام"، بأنه لا يوجد ذلك في مصر، موضحًا أن طرح سبائك الذهب سيكون في البورصة السلعية التي دشنتها وزارة التموين والتي تشمل السلع الغذائية، وذلك متوقع قبل نهاية 2022.