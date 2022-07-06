يعلن "أبوظبي الأول" إتمام دمج العمليات مع "بنك عودة" في مصر

أعلن "بنك أبوظبي الأول مصر"، الثلاثاء، إتمام الاندماج الكامل للعمليات والأنظمة مع وحدة بنك عودة في مصر.
وقال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول مصر، إن البنك بدأ هذا الأسبوع تقديم خدماته للعملاء تحت نظام موحد بعد الانتهاء من دمج عمليات البنكين.
وكان البنك قد قرر الاعتماد على نظام "بنك عودة" عند تنفيذ عملية الدمج باعتباره صاحب المحفظة الأكبر، وذلك في أول عملية استحواذ دولي للبنك الإماراتي.
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