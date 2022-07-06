يعلن "أبوظبي الأول" إتمام دمج العمليات مع "بنك عودة" في مصر

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صورة الخبر: بنك أبوظبي الأول
بنك أبوظبي الأول

أعلن "بنك أبوظبي الأول مصر"، الثلاثاء، إتمام الاندماج الكامل للعمليات والأنظمة مع وحدة بنك عودة في مصر.

وقال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول مصر، إن البنك بدأ هذا الأسبوع تقديم خدماته للعملاء تحت نظام موحد بعد الانتهاء من دمج عمليات البنكين.

وكان البنك قد قرر الاعتماد على نظام "بنك عودة" عند تنفيذ عملية الدمج باعتباره صاحب المحفظة الأكبر، وذلك في أول عملية استحواذ دولي للبنك الإماراتي.

وأضاف فايد أن "بنك أبوظبي الأول مصر" استكمل عملية الدمج على عدة مراحل بداية من دمج الأصول وتغيير العلامة التجارية في أبريل بعد حصوله على الموافقات النهائية من الجهات الرقابية، بما في ذلك موافقة البنك المركزي المصري والهيئة العامة للاستثمار.

وقال إن إجمالي أصول البنك يبلغ حاليا 187 مليار جنيه مصري، وله 69 فرعا و211 ماكينة صراف آلي.

واستحوذ أكبر بنوك الإمارات على وحدة "بنك عودة" في مصر في عام 2020، وأعلن الانتهاء من إجراءات الدمج القانوني في يونيو مع تغيير علامته التجارية إلى "بنك أبوظبي الأول مصر"، وبدء العمل بالهوية الجديدة في جميع فروعه في مصر.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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