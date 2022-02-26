تعيين أول قاض مسلم بمحكمة نيوجيرسي العليا

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صورة الخبر: تعيين أول قاض مسلم بمحكمة نيوجيرسي العليا
تعيين أول قاض مسلم بمحكمة نيوجيرسي العليا

واشنطن: أصدرت المحكمة العليا بولاية نيوجيرسي الأمريكية قرار بتعيين هاني المولى أستاذ العلوم السياسية في جامعة "روتجرز" قاضيا بها وبهذا يكون أول مسلم وأصغر أمريكي يصل إلى هذا المنصب في ذات الولاية.

وعمل هاني (36 عاماً) الذي أدى القسم في المحكمة العليا بدائرة الأسرة في المحكمة العليا بمقاطعة سومرست في نيوجيرسي 27 يناير الماضي قبل تولي هذا المنصب رئيساً ومفوضاً للجنة العربية الأمريكية للتراث بنيوجيرسي، ومفوضاً للجنة الولاية للحقوق المدنية، بحسب ما نشرته صحيفة (ديلي تارجوم) الأمريكية الجمعة.

ولاقى هذا التعيين، بحسب جريدة "الندوة" السعودية، ترحيباً واسعاً سواء من مسلمي الولاية أو من غير مسلميها؛ حيث قال عنه إريك دافيس الذي يصفه هاني بأنه أحد أهم أساتذته: إنه خلال رئاسته للجنة العربية الأمريكية لمكافحة التمييز مد جسور التعاون مع اللجان الأخرى لإبراز مساهمات الأمريكيين من أصل أفريقي .

وأضاف: (لقد برهن كم هو مهتم وملتزم بمجتمعه الكبير، وليس فقط ذاته، إنه يحظى بعقل لا يقدر بثمن يمَكِنه من استيعاب كل ما يجري حوله، ورؤيته في صورة كبيرة متكاملة).

المصدر: المحيط

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