إيلون ماسك يضرب من جديد.. الحسابات الموثقة على تويتر ملزمة بالدفع

علامة التوثيق الزرقاء في حسابات تويتر، هي الدلالة الرسمية لمصداقية الحساب وحامل الحساب، ولكن المالك الجديد لشركة تويتر قد يقوم باقتطاع مبلغ مالي مقابل إبقائها.
وقبل أيام، أعلن المالك الجديد، الملياردير إيلون ماسك، أن عملية "توثيق الحسابات" ستشهد تغييرات جذرية في المستقبل.
وقال تقرير جديد إن لدى ماسك خطط لإجبار المستخدمين "الموثقين" على دفع مبلغ اشتراك شهري، للحفاظ على علاماتهم الزرقاء.
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