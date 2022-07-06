«الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»: 21.9 مليار دولار تحويلات المصريين في الدول العربية

كشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين بالدول العربية لتسجل 21.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 19.8 مليار دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة ارتفاع قدرها 10.9%، بينما انخفضت قيمة تحويلات العرب العاملين في مصر لتصل إلى 114.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 117.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة انخفاض قدرها 2.5%.
في ذات السياق كشف التقرير أن المملكة العربية السعودية جاءت في المرتبة الأولى بقائمة أعلى عشر دول عربية في قيمة تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2020/2021، حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 11.2 مليار دولار، يليها الكويت 4.4 مليار دولار، ثم الإمارات 3.4 مليار دولار، ثم قطر 1.5 مليار دولار، ثم الأردن 774.2 مليون دولار، ثم عمان 162 مليون دولار، ثم البحرين 104.1 مليون دولار، ثم اليمن 79.9 مليون دولار، ثم العراق 43.7 مليون دولار، وأخيراً لبنان 39.5 مليون دولار.
في سياق متصل أوضح التقرير قيمة استثمارات الدول العربية بمصر 3.98 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 4 مليارات دولار خلال العام المالي 2019/ 2020 بنسبة انخفاض قدرها 0.4 %.
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