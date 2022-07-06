انتخاب «محمود محيي الدين» مديرًا تنفيذيًا بصندوق النقد الدولي..ممثلاً للعرب..

انتخب المرشح المصري الدكتور محمود محيي الدين مديراً تنفيذياً بصندوق النقد الدولى وعضواً بمجلس إدارته ممثلاً لمصر ومجموعة الدول العربية، التي تتضمن مصر والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر والأردن والعراق والصومال ولبنان واليمن بالاضافة إلى المالديف.
ووجه الدكتور محمود محيي الدين، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم مصر لهذا الترشيح ومساندة الحكومة والبنك المركزي المصري، وبموجب هذا المنصب سيكون الدكتور محمود محيي الدين ممثلًا لمصر والمجموعة العربية لفترة جديدة بمجلس إدارة صندوق النقد الدولى.
وأكد محيي الدين، أن عمله سيستمر لمساندة الدول الأعضاء لتحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية من خلال سياساتها المالية والنقدية في ظل تطورات اقتصادية وسياسية عالمية تستوجب التنسيق ودفع جهود الإصلاح للسيطرة على التضخم والحفاظ على الاستقرار المالى والنقدى.
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