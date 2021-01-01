لدغات الثعابين تقتل أكثر من 63 ألف شخص سنويًا



الثعابين الثعابين

كشفت دراسة علمية حديثة أجريت في استراليا أن أكثر من 63 ألف شخص يقضون نحبهم سنويًا من لدغات الثعابين، بسبب تعذر توفير جرعات الترياق اللازمة لإنقاذ حياتهم.



وكشف الباحث ريتشارد فرانكلين من كلية الطب العام بجامعة جيمس كوك الاسترالية أن لدغات الثعابين أودت بحياة شخصين في أستراليا عام 2019 مقابل 51 ألف شخص في الهند.



وأضاف في تصريحات للموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية: "لقد وجدنا أن غالبية الوفيات من لدغات الثعابين تقع في جنوب آسيا، في المنطقة التي تمتد من أفغانستان إلى سريلانكا بما في ذلك باكستان والهند وبنجلاديش، فيما تأتي منطقة الصحراء الأفريقية في المرتبة الثانية من حيث ارتفاع معدل الوفيات".

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وأشار إلى أن نيجيريا في صدارة الدول الأفريقية من حيث معدلات الوفاة الناجمة عن لدغات الثعابين.ويوضح أن ضحايا لدغات الثعابين في جنوب آسيا ومنطقة الصحراء الأفريقية عادة ما يتوجهون إلى معالجين محليين أو مراكز طبية ذات إمكانيات محدودة، وبالتالي لا يحصلون على جرعات الترياق اللازمة لإنقاذ حياتهم.وأشارأن توفير جرعات الترياق اللازمة في المناطق الريفية في العالم يمكن أن ينقذ أرواح آلاف الأشخاص، ولابد من ضخ استثمارات أكبر في هذا المجال وإعطاء أولوية للتصدي لهذه المشكلة.وذكر فرانكلين أن عدد الوفيات بسبب لدغات الثعابين يتراجع على مستوى العالم، ولكنه مازال من المتوقع أن يصل إلى 68 ألف شخص في عام 2050 بسبب الزيادة في تعداد البشر بشكل عام.