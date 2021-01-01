لدغات الثعابين تقتل أكثر من 63 ألف شخص سنويًا

كشفت دراسة علمية حديثة أجريت في استراليا أن أكثر من 63 ألف شخص يقضون نحبهم سنويًا من لدغات الثعابين، بسبب تعذر توفير جرعات الترياق اللازمة لإنقاذ حياتهم.
وكشف الباحث ريتشارد فرانكلين من كلية الطب العام بجامعة جيمس كوك الاسترالية أن لدغات الثعابين أودت بحياة شخصين في أستراليا عام 2019 مقابل 51 ألف شخص في الهند.
وأضاف في تصريحات للموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية: "لقد وجدنا أن غالبية الوفيات من لدغات الثعابين تقع في جنوب آسيا، في المنطقة التي تمتد من أفغانستان إلى سريلانكا بما في ذلك باكستان والهند وبنجلاديش، فيما تأتي منطقة الصحراء الأفريقية في المرتبة الثانية من حيث ارتفاع معدل الوفيات".
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