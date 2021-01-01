القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات تغطية 5 طرق جديدة بخدمات المحمول ورفع كفاءة 7 بـ21 محافظة

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أصدر اليوم، المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريره لنتائج قياسات الربع الثالث لعام 2022 (الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2022)، كما كشف عن الإجراءات التي اتخذها الجهاز لتحسين جودة الخدمات.



وكان من ضمن الإجراءات جهاز تنظيم الاتصالات، توفير التغطية بعدد من الطرق الرئيسية بمحافظات الوجه القبلي، فقد انتهى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من إجراءات تغطية 5 طرق رئيسية جديدة بخدمات التليفون المحمول بإجمالي أطوال 493 كم في 5 محافظات (الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، سوهاج والبحر الأحمر) بالإضافة إلى رفع كفاءة 7 طرق أخرى بإجمالي أطوال 1812 كم تربط ما بين 16 محافظة.



كما قام الجهاز بدعم انتشار المحافظ الإلكترونية للمحمول كوسيلة دفع إلكترونية في العملية التعليمية، وقد وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول لتقديم مزايا وهدايا للمستخدمين حال قيامهم بدفع المصروفات الدراسية عن طريق المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات المحمول باستخدام الأكواد المختصرة USSD أو باستخدام تطبيق الهواتف الذكية، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، وتتراوح المزايا والهدايا التي يحصل عليها المستخدمين ما بين 100 إلى 500 جنيه في صورة استرداد مالي (كاش باك) أو قسائم مشتريات طبقًا لكل شركة.