«الجهاز القومي تنظيم الاتصالات»: اعتماد 2162 محطة محمول جديدة خلال عام 2022

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قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتماد 749 محطة جديدة خلال الربع الثالث لعام 2022 من إجمالي 2162 تم اعتمادهم منذ بداية عام 2022، مما يساهم في تحسين معايير جودة خدمات الاتصالات والقدرة على استيعاب حجم الحركة المتزايد بالسوق المصري.



ووفقا لتقرير جودة الخدمات الذي أصدره اليوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فق تم توفير التغطية بعدد من الطرق الرئيسية بمحافظات الوجه القبلي، كما انتهى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من إجراءات تغطية 5 طرق رئيسية جديدة بخدمات التليفون المحمول بإجمالي أطوال 493 كم في 5 محافظات (الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، سوهاج والبحر الأحمر)، بالإضافة إلى رفع كفاءة 7 طرق أخرى بإجمالي أطوال 1812 كم تربط ما بين 16 محافظة.



يذكر أن الجهاز قام ايضا، بدعم انتشار المحافظ الإلكترونية للمحمول كوسيلة دفع إلكترونية في العملية التعليمية، وقد وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول لتقديم مزايا وهدايا للمستخدمين حال قيامهم بدفع المصروفات الدراسية عن طريق المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات المحمول باستخدام الأكواد المختصرة USSD أو باستخدام تطبيق الهواتف الذكية، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، وتتراوح المزايا والهدايا التي يحصل عليها المستخدمين ما بين 100 إلى 500 جنيه في صورة استرداد مالي (كاش باك) أو قسائم مشتريات طبقًا لكل شركة.