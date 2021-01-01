يعربون خبراء عن مخاوفهم من خصوصية البيانات بـ «ميتافيرس»

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كشف تقرير حديث، عن رؤى متعمقة مستمدّة من توقعات خبراء تسويق ومستهلكين في عالم "الميتافيرس"، كما كشف عن مخاوف العديد من الخبراء من حفظ الخصوصية وعناصر الأمان بهذا العالم الافتراضي.



وأظهر تقرير "تصوّرات سايتكور حول الميتافيرس 2022"، تفاؤلًا في التوجهات العالمية الهادفة للاستثمار بكثافة في هذا العالم التقني الثوري الجديد، مع وجود إقرار واضح بأهمية توعية المستهلكين بين من شملهم الاستطلاع، الذين قال 78 في المائة منهم إنهم يخططون للعمل بجدّ من أجل توعية المستهلكين بمنافع الميتافيرس.



واستطلعت الدراسة آراء نحو 700 من خبراء التسويق و2,001 مستهلك من حول العالم وتصوراتهم حول الميتافيرس والطرق التي سيغيّر بها أساليب التفاعل بين العلامات التجارية والمستهلكين.

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وتنوي العديد من العلامات التجارية الاستثمار بصورة ملحوظة في الميتافيرس، إذ يخطط 50 في المائة من خبراء التسويق لتخصيص أكثر من 10 في المائة من موازنات التسويق للعام 2023 لهذا الجانب.وكان من المفاجئ أن أعرب جميع الخبراء تقريبًا (91 في المائة) عن اعتزامهم استثمار جزء من موازناتهم الإجمالية في خطط خاصة بالميتافيرس على مدى السنوات الخمس المقبلة. كذلك يعتزم 81 في المائة منهم إنشاء دور "منسق ميتافيرس" ضمن فرق العمل التابعة لهم، فيما توقعت النسبة نفسها من الخبراء حصول إقبال واسع على التقنيات الثورية الجديدة في السنوات الخمس المقبلة.وقال نحو 40 في المائة من خبراء التسويق إنهم شهدوا حالات استخدام مقنعة في هذا المجال يمكن أن تساعد في زيادة العائد الاستثماري في شركاتهم.وثمّة إقرار من جانب الخبراء بضرورة رفع وعي المستهلكين بالميتافيرس، الذي اعتبره العديد منهم أنه سيكون "الموجة الكبيرة التالية"، إذ توقع 67 في المائة أن ينفق المستهلكون في هذا المجال أكثر مما ينفقونه حاليًا على وسائل التواصل الاجتماعي. ويشعر نحو ثلثي خبراء التسويق (65 في المئة) بأن المستهلكين لا يدركون تمامًا مفهوم الميتافيرس، فيما لا يعتبر سوى 30 في المئة من المستهلكين أنفسهم "متحمسين للميتافيرس"، الأمر الذي يُرجّح أن يتغيّر على مدى الأشهر والسنوات القادمة، مثلما الحال مع أية تقنية جديدة.الميتافيرس واقعًا بديلًاووفقا للتقرير، ثمّة مؤشرات واضحة على استعداد المستهلكين في جميع أنحاء العالم للجوء إلى طرق بديلة للتسوّق من أجل خفض التكاليف في ظل ارتفاع التضخم العالمي.وقال 58 في المائة من المستهلكين إنهم سيكونون أكثر ميلًا للبقاء في المنزل وشراء احتياجاتهم من خلال الاستخدامات التطبيقية للميتافيرس إذا كان ذلك يعني إنفاقًا أقلّ على التنقل. ويرغب المستهلكون في عيش تجارب أخرى في هذا المجال تشمل:- القدرة على التسوّق مع الأصدقاء أو أفراد المجتمع الذين بإمكانهم مشاركة التعليقات على المنتجات – 48 في المئة.- الوصول إلى المنتجات الجديدة والإصدارات الحصرية قبل إطلاقها في العالم الحقيقي – 44 في المئة.- التعامل مع "مؤثر ميتافيرس" قبل الشراء – 28 في المئة.- دفع ثمن المنتجات والخدمات بالعملات الرقمية – 14 في المئة.الخصوصية والأمن مصدر قلق كبير في كل مكانتظلّ الخصوصية والأمن عاملين أساسيين لكلّ من خبراء التسويق والمستهلكين، بالرغم من الحماس الكبير تجاه الميتافيرس. وقد أعرب 73 في المئة من المستهلكين عن قلقهم بشأن أمن بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم، فيما قال 61 في المئة إنهم سيكونون أقلّ ميلًا لتقديم معلوماتهم الشخصية عبر الميتافيرس مقارنة بحضورهم الشخصي.وتتمحور مخاوف الخصوصية لدى خبراء التسويق حول:- الحفاظ على بيانات المستخدم آمنة – 70 في المئة.- مشاركة العلامات التجارية بيانات المستخدم في العوالم الافتراضية – 75 في المئة.- تطوير العلامات التجارية لمحتوى دخيل – 75 في المئة.- إهمال العلامات التجارية مراقبة الجهات التخريبية التي قد تعرّض سلامة المستخدم وأمنه للخطر – 79 في المئة.- استهداف العلامات التجارية الأطفال بمحتوى غير مناسب – 80 في المئة.- رعاية بعض العلامات التجارية لجماعات إرهابية – 65 في المئة.- خلق العلامات التجارية تحيّزات قد تؤدي إلى خلق بيئات مؤذية أو غير شاملة – 71 في المئة.وقد أشاد معظم خبراء التسويق باللوائح التنظيمية باعتبارها وسيلة للتصدي لهذه المخاوف، إذ أعرب 85 في المئة منهم عن رغبتهم في رؤية اللوائح والمعايير القانونية التي تحكم عمل العلامات التجارية في عالم الميتافيرس. وقال 67 في المئة منهم إنهم سينتظرون من الحكومات وضع اللوائح التنظيمية الضابطة، فيما ذكر 58 في المئة أنهم سوف يترقبون اللوائح التنظيمية من أهل الاختصاص.وأجرت سايتكور هذه الدراسة الاستطلاعية لمساعدة خبراء التسويق على تحسين طرق إعداد استراتيجياتهم لطفرة الميتافيرس المرتقبة، وتقديم نظرة متعمّقة على مواقف المستهلكين تجاه التقنية الجديدة. ويُنتظر أن تساعد هذه المواقف خبراء التسويق على تصميم محتوى أكثر ملاءمة وإنشاء العلاقات الرقمية وفق الاحتياجات والرغبات الشخصية لكسب العملاء في الحقبة الجديدة من تجارب المستخدمين.