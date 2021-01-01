يربح زوجان 100 ألف جنيه إسترليني شهريا بفضل «شعارات النسوية»

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دأب زوجان بريطانيان على كسب المال بأبسط الطرق، وهذا من خلال الجلوس في منزلهما فقط.



فبحسب ما نقلته «ديلي ميل»، يزين الزوجان مختلف الملابس بـ«شعارات نسوية»، بشكل يحقق لهما دخلًا شهريًا في حدود 100 ألف جنيه إسترليني.



كيفن بايك، 21 عامًا، وزوجته ماجدة كراكوفياك، 20 عامًا، يشترون الملابس من بائع الجملة، ثم يبدآن في تطريزها بشعارات نسوية، حتى يعرضا أعمالهما على مقاطع فيديو قصيرة خلال تطبيق «تيك توك».

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يزين الزوجان القمصان وأغطية الرأس والبلوزات باقتباس أو عبارة مشهورة أو رسم توضيحي مثبت عليهم، بشكل يعزز تمكين المرأة ويعالج قضاياها.نوه الزوجان بأن الأعمال التي يؤدونها تكون بحسب الطلبات التي يستقبلانها، في حين يصل المنتج إلى المشتري في غضون 6 أسابيع.انهماك الزوجين في العمل دفعهما للانشغال عن طفليهما، فلا يقضيان أوقاتًا ممتعة معهما: «كنا مثل أي شركة ناشئة أخرى.. نبني ببطء قاعدة عملائنا ونزيد التوزيع. لكننا نشرنا مقطع فيديو على قناة Lovera Clothing بتيك توك، الخاصة بنا في أغسطس وانتشر بشكل كبير، وفجأة تلقينا مئات الطلبات يوميًا».بدأ الزوجان نشاطهما في أبريل من العام الماضي، بعدما اكتشفا «وجود فجوة في سوق الملابس النسوية»، حتى هدفا إلى جعل الجميع يشعر بالقوة عندما يرتدون مثل هذه الملابس.أشار الزوجان إلى أن عملهما كان يسير بخطى عادية على مدار 16 شهرًا، لكن الحال تغير للأحسن فور إطلاق قناتهما عبر تيك توك، حينما روجا لمجموعتهم الخريفية، فحظيت بأكثر من مليوني مشاهدة، حتى حازا على 22 ألف جنيه إسترليني في يوم واحد فقط.تقول «ماجدة»: «انتشرت منشوراتنا بين عشية وضحاها وحصدت ملايين المشاهدات. لم يمض وقت طويل قبل أن تصبح طلباتنا عبر الإنترنت كثيرة، واضطررنا إلى العمل طوال الليل لتلبية الطلبات».أردفت: «لم نكن نصدق ما كان يحدث، لكن لم يكن هناك وقت للتوقف والتفكير، كان علينا الاستفادة من التغطية التي كنا نحصل عليها على وسائل التواصل الاجتماعي».أوضحت «ماجدة» أنها وزوجها سعداء بمشروعهما، لأنه أتاح لهما وقتًا لتربية أطفالهما.