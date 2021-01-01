دار الإفتاء المصرية ترد .. "لدي منتجات قديمة وسعرها ارتفع..هل أبيعها بالسعر الجديد؟

مع ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في الأيام الماضية، ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال "لدي سلع قديمة وسعرها ارتفع..هل أبيعها بالسعر الجديد؟"، الدار ترد.
وفي التفاصيل، ورد خلال بث مباشر أجرته الدار في "فيسبوك" سؤال: "لو عندي منتج وأنا مشتريه بسعر رخيص، والمنتج سعره ارتفع، وعندي كميات بالسعر القديم، فهل يجوز بيع المنتج بالسعر الجديد؟"
ليجيب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية محمد عبد السميع قائلا: "لا يجوز بيع المنتج بالسعر الجديد لأنك لم تشتريه بالسعر الجديد، فالإنصاف أن تبيعه بنصف الربح للسعر الجديد، بمعنى لو أنك اشتريت منتج بسعر 20 جنيها وكنت تبيعه بسعر 25 جنيها، والمنتج الجديد أنت ستشتريه بـ25 جنيها وتبيعه بـ30 جنيها، الإنصاف أن تبيع المنتج القديم إما بـ25 جنيها أو بـ27.5 جنيهات".
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