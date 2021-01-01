تفاصيل .. مجموعة "عرين الأسود" تتوعد إسرائيل بمزيد من العمليات

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صورة الخبر: مجموعة "عرين الأسود"
مجموعة "عرين الأسود"

توعدت "عرين الأسود" إسرائيل بمفاجآت ستقف أمامها "مذهولة"، وقالت في بيان إن محمد الجعبري منفذ عملية كريات أربع قبل أيام "خط أول بيانات العرين بعمليته الجبارة".

وفي "بيان مقتضب" نشرته المجموعة التي ظهرت مؤخرا، عاهدت "عرين الأسود" الجعبري وعائلته بأن "تبقى على عهده"، وقالت إنه "خط أول بيانات العرين بعمليته الجبارة التي نفذها في كريات أربع موقعا فيهم القتلى والإصابات".

كما نعت "العرين" منفذ عملية أريحا، بركات عودة.

وقالت المجموعة في بيان "لقد ظن الاحتلال وخاب ظنُّه أنّه يستطيع إنهاء عرين الأسود" وأضافت: "نقول له ستقف مذهولا مصدوما أمام روعة مقاتليها وشدة ضرباتهم ومفاجآتهم".

ووجه البيان "المقاومين من عرين الأسود أو من الفصائل المباركة أو ذئابنا المنفردة" بأن يستمروا بعمليات "في كل مكان".

وتوجهت المجموعة في البيان إلى "من ينادون بالسلام"، وقالت "أنظر لانتخاباتهم وسترى خياراتهم سترى إفرازاتهم وستعلم رغم علمك أنك تلاحق سرابا"

يذكر أن مجموعة "عرين الأسود"، ظهرت عام 2022، في البلدة القديمة بمدينة نابلس، وتكونت من مسلحين يتبعون عدة فصائل فلسطينية.
وجمعت بين كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح، وسرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، وكتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وفي 2 سبتمبر 2022، وخلال تأبين كل من عبد الرحمن صبح ومحمد العزيزي، الذي يعتبر أحد مؤسسيها، بعد 40 يوما من اغتيالهما، نظمت "عرين الأسود" استعراضا عسكريا، وظهر مقاوموها بأسلحتهم، في حدث لقي التفافا شعبيا حولهم.

المصدر: RT

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