علي جمعة يجيب .. حكم صبغ الشعر للرجال باللون الأسود وغيره



الدكتور علي جمعة الدكتور علي جمعة



حكم صبغ الشعر للرجال، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للاعب إمام عاشور، نجم فريق الزمالك لكرة القدم، ويظهر فيها بنيولوك وقد صبغ شعره باللون الأبيض.



حكم صبغ الشعر للرجال



وعن هذه المسألة، نكشف الحكم الشرعي لصبغ الشعر للرجال باللون الأسود والألوان المختلفة، وفقا لما أورده الدكتور علي جمعة.

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وقال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إنه يجوز صبغ الشعر للرجال بغير اللون الأسود.وذكر علي جمعة، أن النبى لما رأى رأس ولحية سيدنا أبو بكر كسحابة بيضاء، فقال غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد، فأصبح الصبغ بأى لون غير السواد.وأوضح، أن البعض قديما كانوا يغيروا الشعر بالحنة البغدادي، وهذه الحنة تميل إلى السواد، أما الحنة العادية فلونها أصفر.وأشار إلى أنه يجوز للرجل صبغ الشعر بأي لون غير اللون الأسود، حتى يشعر بأنه في شبابه، منوها أن قضية الكبر هي قضية نفسية.وأكد علي جمعة، أنه ينبغي على المسلم إذا أراد صبغ الشعر بلون غير الأسود أن يكون مناسبا وقريبا من اللون الأصلي، وألا يكون لونا شاذا عن المألوف أو أن يكون أضحوكة، كأن يصبغ الشعر باللون البرتقالي مثلا.صبغ الشعر باللون الأسودوأجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، أن صبغ الشعر بالسواد هنا هو تغيير لون الشعر بالدهان من لونٍ أبيض إلى أسود.وأوضح، أنه قد أجمع الفقهاء على جواز صبغ الشعر بالسواد، بل واستحبابه في حالة الحرب، ليظهر الجنود أكثر شبابًا وجَلَدًا وقوةً ليكون ذلك أهْيَبَ للعدو.آراء الفقهاء في صبع الشعر باللون الأسود للرجالأما في غير ذلك فقد اختلفوا :فذهب الجمهور من الحنابلة والمالكية والحنفية إلى كراهته.وذهب الحنفية في رأي آخر إلى الجواز، ولو في غير الحرب، وهو مذهب أبي يوسف القاضي، لقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنَّ أَحْسَنَ مَا اخْتَضَبْتُمْ بِهِ لَهَذَا السَّوَادُ، أَرْغَبُ لِنِسَائِكُمْ فِيكُمْ، وَأَهْيَبُ لَكُمْ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمْ» (سنن ابن ماجه/ 3625).وقد اختضب بالسواد جماعةٌ من الصحابة؛ منهم : سيِّدَا شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله عنهما وغيرهما، وكان الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر بالخضاب بالسواد ويقول: هو تسكينٌ للزوجة وأَهْيَبُ للعدو .وذهب الشافعية إلى حرمة صبغ الشعر بالسواد لغير الجنود .حكم صبغ الشعر باللون الأسودوالخلاصة : أن الشيب الذى يظهر في الشعر قد يكون لكبر السن وقد يكون لعوامل وراثية، فعليك أولًا أن تذهب للطبيب ليبين لك سبب ذلك؛ لأن مسألة الشيب هذه قد تحتاج إلى أمور غذائية معينة، ثم بعد ذلك إذا أردتَ أن تصبغ شعرك بالسواد فلا حرج عليك شرعًا، تقليدًا لمن أجاز ذلك من الفقهاء، خاصةً إذا لم يكن في هذا غَرر أو أو خِداع أو ضَرر لأحد .